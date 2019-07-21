Haberler» Magazin» Haber

Şeyma Subaşı, kitabını ilk olarak sevgilisi için imzaladı

Sadece Şeyma kitabıyla büyük yankı uyandıran Şeyma Subaşı, imza gününe hazırlanıyor. Şeyma, ilk imzasını sevgilisi Guido Senia'ya verdi.

21.07.2019 11:30

Televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra 'Sadece Şeyma' isimli bir kitap çıkartan Şeyma Subaşı, 40 binlik satış rakamına ulaştı. Kitabıyla beğenilerin yanı sıra eleştirilerinde hedefi olan Subaşı, imza günü için hazırlanıyor.

İLK İMZA SEVGİLİYE

İmza gününe hazırlanan Şeyma Subaşı, kitabını ilk olarak sevgilisi için imzaladı.

İMZAYA KALP EKLEDİ

Guido Senia'ya, "Gözlerimi açtığın ve olaylara başka bir yerden bakmamı sağladığın için çok teşekkürler" notunu yazan Subaşı, kitaba kalp eklemeyi de ihmal etmedi.

Şeyma Subaşı, kitabını ilk olarak sevgilisi için imzaladı
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı, Guido Senia, Subaşı, Magazin

YORUMLAR (3)
BORNOVADAN AYDIN: YUMURTA GİBİ KARI.SAPSARI
Yayından Kaldır
10 7
Cevap yaz
CCC: Ne ?? mış be
Yayından Kaldır
5 5
Cevap yaz
ANTİŞEYMOŞ: bıktık beeee yeter. . . . !!!
Yayından Kaldır
16 8
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
12:32   Tost dansıyla olay olan Didem Soydan yeni dansıyla partiye damga vurdu
11:30   Şeyma Subaşı, kitabını ilk olarak sevgilisi için imzaladı
11:14   Hakan Ural'dan sıfır atık projesine destek
10:43   Alanya'da Hüsnü Şenlendirici ve Cengiz Kurtoğlu hayranlarıyla buluştu
09:58   Alanya'da Hüsnü Şenlendirici ve Cengiz Kurtoğlu rüzgarı
09:50   Ela şarkısı ile rekor kıran Reynmen şarkıdan ne kadar kazandığını açıkladı
15:38   Ünlü oyuncu Simon Yam sahnede bıçaklandı