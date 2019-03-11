Acun Ilıcalı'dan Boşanan Şeyma Subaşı, Kıyafetlerini Satışa Çıkardı!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın kaldığı evi satışa çıkarmasının ardından bazı kıyafetlerini satışa çıkarmayı düşündüğünü takipçileriyle paylaştı.

KIYAFETLERİNİ SATACAK

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Şeyma Subaşı, giyimde odasını videoya alarak kıyafetlerini takipçilerine gösterdi. Subaşı, fazla kıyafetlerini ne yapacağı konusunda takipçilerinden yardım istedi. Subaşı, bazı kıyafetlerini satacağını veya bağışlayacağını söyledi.

GÖZ BEBEĞİNİN ŞEKLİ DEĞİŞMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde bir moda dergisinin çekimi için verdiği pozlarla ve fiziğiyle çok konuşulan Subaşı, bacaklarına yaptığı photoshopla tartışma yaratmıştı. Subaşı'nın, bu kez de "Filtresiz" notuyla paylaştığı fotoğrafta göz bebeğinde oluşan şekil değişikliği gözlerden kaçmamıştı.