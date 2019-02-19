19 Şubat 2019, 16:27
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Şeyma Subaşı, Kızı Melisa'yı Okula Göndermeye Karar Verdi

Seyahatlerinden dolayı kızını okula göndermeyen Şeyma Subaşı, karar değiştirdi. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında tek celsede boşanan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızları Melisa, düzenli olarak okula gitmeye başladı.

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın kızları Melisa Ilıcalı'nın velayeti babasına verilmişti. Seyahatleri dolayısıyla kızını okula göndermeyen Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile ilgili kararını değiştirdi. Annesi ile kalmaya devam eden Melisa, artık düzenli bir şekilde okula gitmeye başladı.

VELAYETİ ACUN ILICALI'YA VERİLDİ

Şeyma Subaşı'nın yurtdışı seyahatlerinin yoğunluğu sebebiyle Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı anlaşarak kızları Melisa'nın velayetinin babası Acun Ilıcalı'ya verilmesi için mahkemeye başvurmuş, mahkeme başvuruyu kabul ederek velayetin babaya verilmesini onaylamıştı.

ANNESİNİN YANINA DÖNDÜ

Dava sonrası bir süre babasıyla Dominik'e giden Melisa, annesinin yanına döndü.

MELİSA OKULA GİTMEYE BAŞLADI

Şeyma Subaşı, Instagram hikayesinden paylaştığı gönderiye 'Okula giderken Melisa' notunu düşen Subaşı, takipçilerini şaşırttı.

Acun Ilıcalı,Şeyma Subaşı,Subaşı


YORUMLAR (36)
SOSYETE: Allah bu memleketi ıslah etsin böyle Bi memleket olurmu yaa bitane akıllı insan yokmu bu maymun kimki bunun haberi yapılıyor acun kimin köpeği nasıl bu kadar zengin çalışmaylamı bunlar adam ediliyor bu memlekette millet aç aç aç derdimiz başka habere bak
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EDA: Aleyna şeyma size gelmedimi artık Kusma bu nedir ya beyinsizlik moda çok çok çok ama çok saçma varoş stili moda yok mu millette zeka ziyansınız ayrıca
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NAFAKANIN YAPTIRIMI: Çocuğa bakmazsa nafakasını keserler. Mecburen evinde oturacak.
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YETER OĞLUM YAAAA: Şunun haberini yapmayın artık yeter yaaaaBaşka haber mi kalmadı. Gece su içse haber yapacaksınız
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VATANDAŞ: şeyma iş kadınımı ki yurt dışına kızını bırakıp ğidiyor acun bey velayeti alınca aklı başına ğelmiştir şımartmıcaksın önce evlat
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