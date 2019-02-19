Şeyma Subaşı, Kızı Melisa'yı Okula Göndermeye Karar Verdi

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın kızları Melisa Ilıcalı'nın velayeti babasına verilmişti. Seyahatleri dolayısıyla kızını okula göndermeyen Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile ilgili kararını değiştirdi. Annesi ile kalmaya devam eden Melisa, artık düzenli bir şekilde okula gitmeye başladı.

VELAYETİ ACUN ILICALI'YA VERİLDİ

Şeyma Subaşı'nın yurtdışı seyahatlerinin yoğunluğu sebebiyle Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı anlaşarak kızları Melisa'nın velayetinin babası Acun Ilıcalı'ya verilmesi için mahkemeye başvurmuş, mahkeme başvuruyu kabul ederek velayetin babaya verilmesini onaylamıştı.

ANNESİNİN YANINA DÖNDÜ

Dava sonrası bir süre babasıyla Dominik'e giden Melisa, annesinin yanına döndü.

MELİSA OKULA GİTMEYE BAŞLADI

Şeyma Subaşı, Instagram hikayesinden paylaştığı gönderiye 'Okula giderken Melisa' notunu düşen Subaşı, takipçilerini şaşırttı.