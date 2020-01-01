Haberler » Magazin » Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğraf paylaşan Acun Ilıcalı'ya kırmızı kalp gönderdi - Magazin

Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğraf paylaşan Acun Ilıcalı'ya kırmızı kalp gönderdi

Yeni yıla sevgilisi Guido Senia ile giren Şeyma Subaşı, kızları Melisa'yla fotoğraf paylaşan eski eşi Acun Ilıcalı'nın fotoğrafına kalp emojileri koyarak yorum yaptı. Ilıcalı ise eski eşinin yorumuna bir cevap vermedi.

01.01.2020 08:51 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:01

Acun Ilıcalı ile senelerce birlikte olan ve evlendikten 15 ay sonra tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, kızı Melisa'yı babasına bırakarak yurt dışında yaşayan sevgilisi Guido Senia'nın yanına gitti. Kızıyla ayrı kalan Subaşı, Acun Ilıcalı'nın kızlarıyla verdiği poza sessiz kalamadı.

ESKİ EŞİNE KALPLİ YORUM YAPTI

Kızlarıyla yeni yılı evlerinde karşılayan Acun Ilıcalı, Intagram hesabından kızları ve yeğenleriyle olan bir fotoğrafını paylaşarak "Yeni yılı karşıladık, 2020 herkese mutluluk getirsin" dedi. Fotoğrafta kızı Melisa'nın gözlerinin kapalı çıktığını gören Subaşı, ise "Melisa'nın gözü kapalı" diyerek üzgün ve kahkaha atan bir emoji koydu. Subaşı'nın yorumuna koyduğu kırmızı kalpler ise dikkatlerden kaçmadı. Ilıcalı ise Subaşı'nın kalpli yorumuna henüz bir cevap vermedi.

"ACUN ABİYE BİR DAHA DÖNEMEZSİN"

Şeyma Subaşı'nın yorumunu gören yüzlerce sosyal medya kullanıcısı ise Subaşı'ya cevap olarak "Annesinin gözü çok açık" ve "Abla o yol geçti bir daha dönemezsin Acun abiye. Yanlış bir kere yapılır" dedi.

"BAZI YANLIŞLARI DÜZELTME FIRSATIM VAR"

Yeni yıl için paylaşım yapan Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile olan fotoğraflarını paylaşarak "İşte yeni başka bir yıl! Yaşanacak, endişeleri, şüphe, korkuları kafadan atacak, sevecek gülecek başka bir yıl. Bazı yanlışları düzeltme fırsatım var. Huzur sağlık ve mutluluk için dua edilecek bir yıl. Tek bir tanemden hatıralar" demişti.

Şeyma SubaşıŞeyma Subaşı'ndan dikkat çeken yeni yıl mesajı: Bazı yanlışları düzeltme fırsatım var

Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğraf paylaşan Acun Ilıcalı'ya kırmızı kalp gönderdi

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin


HABER YORUMLARI (6)
ŞABAN HIZLI: para bitti dönüş bileti arıyor
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
KÜRŞAT: Nafaka bitince hemen kırmızı kalpler, düzeltilmeye çalışan yanlışlar felan. Bu kadar mı zavallısın şeyma?
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
KUZEYİN UŞAĞI: YENİ YILIMIZ KUTLU OLSUN, SAĞLIK, HUZUR VE MUTLULUĞUMUZU DAİM ETSİN RABBİMİZ İNŞALLAH. BÜTÜN HASTALARIMIZA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ. . . . .
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ZİYAA: Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı, başarılı yıllar herkese. . .
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
.......: BUMU HABER?
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
....................................: BİLMEM Kİ, SEN NASIL BİLİYORSAN BİZİM DE BİLDİĞİMİZ BU YANİ, , , , ,
Yayından Kaldır
1 0
Magazin

Son Dakika Haberleri

09:52   Haluk Levent gönülleri fethetti! Hastaneye gitti konser verdi - Magazin
09:17   Ali Sunal'ın gözyaşları... Narin dedesini görünce... - Magazin
08:51   Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğraf paylaşan Acun Ilıcalı'ya kırmızı kalp gönderdi - Magazin
07:47   2019 yılına veda eden Hanife Gürdal, nikahında ailesiyle çekilen fotoğrafları paylaştı - Magazin
01:41   Çekimler başlamadan aşk başladı - Magazin
23:56   Haluk Levent sözünü tuttu! Hasta olan Arda ve Semih'e konser verdi - Magazin
23:01   Esra Erol, yüzde 50 zihinsel engelli genç kızı 24 saatte buldu - Magazin
22:53   Sosyetik kasap Nusret Gökçe, 2020'ye dua ederek girdi - Magazin
1.01.2020 10:44:23