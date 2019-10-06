Haberler » Magazin » Haber

Şeyma Subaşı, leopar desenli bikinisiyle tatil pozu paylaştı

Ibiza'da sevgilisi Guido Senia ile tatil yapan Şeyma Subaşı leopar desenli bikinisiyle yine sosyal medyada çok konuşuldu.

06.10.2019 10:16

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Guido Senia'yı takipten çıkaran ve hemen ardından ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, tekrar takibe aldığı sevgilisi Guido Senia'nın yanına gitti. Subaşı, tatil paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

BİTMEYEN IBIZA TATİLİ

Bir ayağı İstanbul'da bir ayağı Ibiza'da olan Şeyma Subaşı, tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor. Kısa süreli ayrılık iddialarının ardından sevgilisinin yanında soluğu alan Subaşı, son paylaşımıyla gündeme gelmeyi başardı.

LEOPAR DESENLİ BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

Siyah-beyaz leopar desenli bikinisiyle poz veren Subaşı, sevgilisi Guido'nun da karede olduğu fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. 100 bin beğeni alan Subaşı'nın paylaşımına " Biz de burada yağmurla boğuşuyoruz" yorumları geldi.

Şeyma Subaşı, leopar desenli bikinisiyle tatil pozu paylaştı

Şeyma Subaşı, Guido Senia, Subaşı, Magazin

YORUMLAR(8)
KORKULUR:Adamın arkasından neler çeviriyor
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
#YORUMCU:İtalyan sevgilisine mesaj veriyor ''bak ne kaybettin'', klasik ayrılan kız tripleri !
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MİKEMMEL YORUMCU:Evlenmeden boşanınca nafaka alınmadığını farketmiş olsa gerek.
Yayından Kaldır
1 0
TUGR:Barıştılar nerede kaldı senin kafan
Yayından Kaldır
0 0
ZİYAA:Leopar''lara yem olursun inşallah. . .
Yayından Kaldır
8 0
Cevap yaz
TURAN:Bizim kezbanlardan uzak :))))
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
JEAN RENO:arkadakı gozluklu hanzo kızı kesıyor :))
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ABBATZ:ALLAH ıslah etsin
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
13:56 Recep İvedik 6'nın fragmanı rekor kırdı
12:38 Gökhan türkmen, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı
12:31 Dr. Hugo Greif ortaya çıktı
12:31 Geçmişe takılı kalmam
12:19 Pişmaniye Şenliği Manuş Baba ile bir final yaptı
11:21 Kuşadası'ndan çiftlik aldı
11:06 Abisine küstü