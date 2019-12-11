Takipçisinden Şeyma Subaşı'na ilginç öneri: Kuyruğunu dik tutmaya çalış

Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki kafesi Healthyish'te, işlerinin yolunda gitmediği; hatta işletmeye haciz geldiği iddia edilmişti. İddiaların ardından Subaşı'nın Instagram hesabından yaptığı son paylaşımına takipçileri oldukça ilginç yorumlar yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları:

- Kirası harbiden fazlaymış kapat orayı bence de.

- Şeyma'cığım dükkanı kapattın diye haberler dolaşıyor.

- Kapanmadı buradayım diyorsun yani.

- Kepenkler indi mi?

- Kapattınız mı?

- Şeymaaa kuyruğu dik tutmaya çalışma be kızım olmadıysa olmasın keyfine bak her işi sorunsuz yapmak zorunda değilsin. Bırakkkk yapamadı desinler önemli olan sensin.

KAFESİNİ KAPATIYOR

Bir süredir YouTube'dan video paylaşan Subaşı, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Kafesinin kepenk indirmesi ve battığı yönündeki soru üzerine açıklamada, kafenin açılmasından bu yana yaşadığı tüm olayları şu şekilde açıkladı:

"Bütün dürüstlüğümle cevaplıyorum. Biz 1,5-2 sene önce hangi ülkeye gittiysem hem sağlıklı yaşama kafasında yaşayan biriydim. 6-7 yıldır gittiğim marketler ve kafelerde gördüğüm şeylere ilgili bir insan haline döndüm. Bundan 2 sene önce Acun'a bunu bir proje olarak sundum. Burada isminden menülerindeki bütün renklerine her şeyine kadar ben karar vermiş ve ekiple beraber benim emeğim olan bir restoran kafe açtık. Başta gerçekten çok güzel gitti. Bu tabi ki de benim ünlü olmam, Acun'un ünlü olmasından o yüzden güzel gitti. Bundan 3-4 ay sonra da bu böyle devam etti.

Başka projeler yapmayı düşünürken bir yandan sosyalleşme bir yandan yurt dışı derken ben Healthyish eşittir Şeyma Subaşı olarak orada kalamam. Ben bunu gördüm. Eğer ben sadece orada öyle duracaksam 'Şeyma Subaşı bir kafe sahibi' olarak duracaksam evet devam ederim; kazanırım, yaparım da. Ama ben bu değilim. Biz de mantıklı bir şekilde düşündük ve şu anda bakıyoruz ama herhalde kapatacağız gibi görünüyor."