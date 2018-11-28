Şeyma Subaşı, Nafaka Haberlerini Tiye Aldı!

Silivri'de önceki gün Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, internette dolaşan "Uzmalar uyarıyor! Şeyma Subaşı'nın nafakasını fazla düşünmek kronik uykusuzluğa neden olabilir" yazısını paylaştı.

"BELLİ ETMEMEYE ÇALIŞIYOR"

Şeyma Subaşı, internette dolaşan, "Uzmalar uyarıyor! Şeyma Subaşı'nın nafakasını fazla düşünmek kronik uykusuzluğa neden olabilir" yazısını paylaşarak fotoğrafa, "Bence çok tatlı ve komiksiniz" notunu ekledi. Seyma Subaşı'nın bu paylaşımını takipçileri çok sayıda yorum yaptı. Şeyma Subaşı'nın bir takipçisi paylaşıma, "Hiç umurunda değiş galiba boşanmış olması." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Ya eminim üzüntüden kendini yiyordur ama belli etmemeye çalışıyor." yorumunu yaptı.

NE OLMUŞTU?

Fransa'nın sahil kasabası St. Tropez'de 18 Eylül 2017'de günlerce konuşulan bir düğünle evlendi. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın Silivri Adliyesi'nde jet hızıyla boşandı. Çift boşanma kararını 21 Kasım'da aldı ve bu çerçevede bir boşanma protokolü hazırladı. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti, boşanma protokolü imzaladı. Protokolün detaylarına göre Subaşı, kızı ve kendisi için aylık 125 bin lira nafaka alacak. Evlenirse nafaka kesilecek. Taraflar birbirleri ve aileleri hakkında kesinlikle konuşmayacak. Öte yandan, Subaşı'na 10 milyon TL değerinde bir ev alınacak. Bu ev çiftin çocukları Melisa'nın üzerine yapılacak. Yapılan protokolün dışında taraflar birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmayacak.