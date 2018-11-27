27 Kasım 2018, 17:40
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Şeyma Subaşı'ndan Boşanan Acun Ilıcalı'ya Gülben Ergen'den Destek Mesajı

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın boşanmasının ardından paylaşımıyla Ilıcalı'ya destek verdi.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın boşanmasının ardından paylaşımıyla Ilıcalı'ya destek verdi.

VELAYET ANNEDE KALDI

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı dün 1 yıl 2 ay süren evliliklerini Silivri Adliyesi'ne giderek 9 dakikada bitirdi. Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ya aylık 125 bin TL nafaka verecek. 10 milyon TL'lik bir ev alıp kızları Melisa'nın (5) üzerine yapacak. Ayrıca Melisa'nın eğitim, sağlık giderlerini karşılayacak. Çiftin kızlarının velayeti annede kaldı.

"GEÇMİŞ OLSUN"

Boşanmanın ardından Gülben Ergen'den Acun Ilıcalı'ya destek mesajı geldi. Ergen paylaşımına, "Acun iyilikleri, vefası, bizdenliği, mütevazılığı, zekası, çalışkanlığı ve sonsuz başarıları ile Acun'dur. Hayırlısı olsun. Geçmiş olsun." notunu ekledi.

Silivri,Şeyma Subaşı,Gülben Ergen,Acun Ilıcalı
27 Kasım 2018 Salı 17:40



YORUMLAR (28)
KURNAZLIK: Seyma cok akilli cikti on milyonluk ev bu maas asgari ucretle calissaydi karnini bile dyurmazdi hemde butun bunu birbucuk senede yapti
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LEYLA35: Seneye 0 Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda oturmak için yatırım yapıyor.
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VAY BEEE: bosanan biri olursa uzulur insan bol sans dilenmez
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KİME NE: kime ne ya herkes kendi kapisina baksin
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MİSAFİR : Gülben acuna göz koymuştur
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