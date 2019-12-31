Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken yeni yıl mesajı: Bazı yanlışları düzeltme fırsatım var

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, 2019'un da en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Yılın son gününde kızı Melisa ile paylaşım yapan Subaşı, yeni yıl temennisi ile dikkat çekti.

YENİ YIL MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesabından oldukça aktif olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde amuda kalktığı görüntülerle takipçilerinin ağzını açık bırakmıştı. Sevgilisi Guido'dan da büyük beğeni alan Şeyma Subaşı, diğer ünlüler gibi yeni yıl mesajı paylaştı.

"BAZI YANLIŞLARI DÜZELTME FIRSATIM VAR"

Kızı Melisa ile olan fotoğraflarını paylaşan Şeyma Subaşı, "İşte yeni başka bir yıl! Yaşanacak, endişeleri, şüphe, korkuları kafadan atacak, sevecek gülecek başka bir yıl. Bazı yanlışları düzeltme fırsatım var. Huzur sağlık ve mutluluk için dua edilecek bir yıl. Tek bir tanemden hatıralar" notunu düştü.

MERAK KONUSU OLDU

Mesajın "Bazı yanlışları düzeltme fırsatım var" kelimesi ise sosyal medya kullanıcıları tarafından dikkat çekti. Subaşı'nın hangi yanlışlarından bahsettiği ise merak konusu oldu.