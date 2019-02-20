20 Şubat 2019, 21:39
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Şeyma Şubaşı'ndan Kitap Açıklaması: Olay Yaratacak!

Acun Ilıcalı ile yaşadığı ilişkiyle tanınan ve boşanma haberlerinin ardından magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, çıkaracağı kitabıyla ilgili konuşarak, "Olay yaratacak." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı ile yaşadığı ilişkiyle tanınan ve boşanma haberlerinin ardından magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, çıkaracağı kitabıyla ilgili konuştu.

"YAZ BAŞINDA ÇIKACAK"

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile yaptığı evlilikle tanınan ve ayrılık sonrası da magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Boşanma sonrası yeni bir aşka yelken açan ve İtalyan DJ Guido Senia aşk yaşayan Subaşı, Kartalkaya tatili sonrası alışveriş turundaydı. Subaşı spor kıyafetleri ile objektiflere poz verdi. Son olarak kitap yazacağının haberleri ile gündem olan ve sosyal medyada da eleştiri oklarını üzerinde toplayan güzel, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Subaşı, kitabın ne zaman çıkacağını soran gazetecilere, "Kitap yaz başında çıkacak ve olay yaratacak." şeklinde kısa bir cevap verdi.



YORUMLAR (10)
HAKKI DAYI: ŞEYMA ‘ya ASLAA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM.
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ÇAKIL: Parayla yazdırır.onda kitap yazacak kapasite nerdeee...
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DÜRBÜNLÜ: kitabın adını ben biliyorum,”kitapsız şeyma”bu isim onun kitabına çok uygundur.
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TİRCİ BİLO: AH YAVRUM COLUN COMEZIN ELINDE ZIYAN OLDUN ACEMILER SENI KEPAZ3 ETTI GECSEYDIN ANADOLUNUN BQGRINDA BUYUMUS COTESI KILLI BIR YIGIDIN ELINE YORGUNLUKTAN GIKIN CIKMAZ IBADETED3 BASLARDIN AMA SENI ACUR TELEF ETTI NEDIYEYIM SENIN DE AC GOZLULU LUGUN YUZUNDEN BASINA GELENLER
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ASLI: HAYDİ ŞEYMA SANA GÜVENİYORUM BİR İNSAN ÇOK İSTERSE VE ÇOK ÇALIŞIRSA BAŞARAMIYACAĞI ŞEY YOKDUR. BURADA NEGATİF YORUM YAPAN KISKANÇ EZİKLERİ KAFANA TAKMA. GERÇEKTEN İSTERSEN VE ÇOK ÇALIŞIRSAN BAŞARIRSIN.
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