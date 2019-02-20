Şeyma Şubaşı'ndan Kitap Açıklaması: Olay Yaratacak!

Acun Ilıcalı ile yaşadığı ilişkiyle tanınan ve boşanma haberlerinin ardından magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, çıkaracağı kitabıyla ilgili konuştu.

"YAZ BAŞINDA ÇIKACAK"

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile yaptığı evlilikle tanınan ve ayrılık sonrası da magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Boşanma sonrası yeni bir aşka yelken açan ve İtalyan DJ Guido Senia aşk yaşayan Subaşı, Kartalkaya tatili sonrası alışveriş turundaydı. Subaşı spor kıyafetleri ile objektiflere poz verdi. Son olarak kitap yazacağının haberleri ile gündem olan ve sosyal medyada da eleştiri oklarını üzerinde toplayan güzel, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Subaşı, kitabın ne zaman çıkacağını soran gazetecilere, "Kitap yaz başında çıkacak ve olay yaratacak." şeklinde kısa bir cevap verdi.