Şeyma Subaşı'ndan Kızı Melisa Hakkında Skandal Sözler!

Şeyma Subaşı, sık sık sevgilisi Guido Senia'nın yanına gitmesiyle gündem olurken bu kez de kızı Melisa hakkında yaptığı açıklamayla adından söz ettirdi.

"MELİSA'YI ÇANTA GİBİ YANIMDA GÖTÜREMİYORUM!"

Şeyma Subaşı geçtiğimiz gün sahibi olduğu kafenin önünde muhabirlere açıklamalarda bulundu. Kızı Melisa'nın velayetinin Acun Ilıcalı'ya verilmesi hakkında konuşan Subaşı, "Velayet öyle olması gerekiyordu öyle oldu. Melisa'nın İstanbul'da okuması gerekiyor. Ben zaten yurtdışına git-gel yapıyorum. O yüzden Melisa'yı yanıma alamıyorum. Onu çanta gibi yanımda götüremiyorum" dedi.