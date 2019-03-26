26 Mart 2019, 17:45
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Şeyma Subaşı'ndan Kızı Melisa Hakkında Skandal Sözler!

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Melisa'nın velayetinin Acun Ilıcalı'da kalmasıyla ilgili konuşarak, "Melisa'yı çanta gibi yanımda götüremiyorum." dedi.

Şeyma Subaşı, sık sık sevgilisi Guido Senia'nın yanına gitmesiyle gündem olurken bu kez de kızı Melisa hakkında yaptığı açıklamayla adından söz ettirdi.

"MELİSA'YI ÇANTA GİBİ YANIMDA GÖTÜREMİYORUM!"

Şeyma Subaşı geçtiğimiz gün sahibi olduğu kafenin önünde muhabirlere açıklamalarda bulundu. Kızı Melisa'nın velayetinin Acun Ilıcalı'ya verilmesi hakkında konuşan Subaşı, "Velayet öyle olması gerekiyordu öyle oldu. Melisa'nın İstanbul'da okuması gerekiyor. Ben zaten yurtdışına git-gel yapıyorum. O yüzden Melisa'yı yanıma alamıyorum. Onu çanta gibi yanımda götüremiyorum" dedi.

Magazin



YORUMLAR (33)
M.T: Merak etmeyin, iyice kullanıldıktan sonra bir gün kafasına sıkılmış halde bulunur.
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VATANIM: hiçbir özelliği olmayan insanların sürekli haber yapılması gerekiyor çünkü halkla ilişkiler ajansları bunu talep ediyor cahil kitleler de mışıl mışıl uyumuş oluyor z kuşağı aklı beş karış havada gençlerimiz de sanal mutluluk yaşamış oluyor ve sistem böyle sürüp gidiyor
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TRABZONLAZRAİL61: azabın yakındır kadın
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ZEYNEP: Rezil kadın
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ZATEN GÖTÜRMESİN: Annesine benzerse kızın hayatı kayar.
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