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Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin "Maskeniz takılı değil" sözlerine yanıt: Önemli değil

Sevgili Guido Senia ile Arnavutköy'de yürüyüş yaparken görüntülenen 29 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, muhabirlerin "Maskeniz takılı değil" sözlerine "Önemli değil. Biraz dolaşmak istedik. Şimdi izin verirseniz biraz yürüyüp sonra da evimize gitmek istiyoruz" şeklinde yanıt verdi.

10.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:20

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, önceki gün Arnavutköy 'de İtalyan sevgilisi Guido Senia ile yürüyüş yaparken görüntülendi.

Muhabirlerin "Maskeniz takılı değil" sözlerine Subaşı, "Önemli değil. Biraz dolaşmak istedik. Şimdi izin verirseniz biraz yürüyüp sonra da evimize gitmek istiyoruz" şeklinde yanıt verdi.

DEMET AKALIN İLE İLGİLİ SORULARI UMURSAMADI

Şeyma Subaşı, yastık paylaşımını eleştiren Demet Akalın ile ilgili soruları, umursamaz bir tavır sergileyerek yanıtsız bıraktı.

SOSYAL MEDYANIN YENİ AKIMINA ŞEYMA DA UYDU

Öte yandan Şeyma Subaşı, sosyal medyada yeni başlayan Quarantine Pillow Challenge akımına ayıcıklı pembe yastığı ile katılmıştı. Yastıktan kendine elbise yapan Subaşı, fotoğraflarını Instagram hesabında paylaşmıştı.

Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin 'Maskeniz takılı değil' sözlerine yanıt: Önemli değil
Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin 'Maskeniz takılı değil' sözlerine yanıt: Önemli değil
Şeyma Subaşı’ndan muhabirlerin ’Maskeniz takılı değil’ sözlerine yanıt: Önemli değil
Etiketler: Şeyma Subaşı, Guido Senia, Arnavutköy, Subaşı, Magazin

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Yorumlar (11)
ADINIZI YAZIN:Çocuğunu çabuk unuttu ????? Para için Çocuk yapan kadın Yazıklar olsun
Cevap Yaz 0 0
KURT BEY:BABAN ZAMANINDA MASKE TAKSAYMIŞ @İMDİ SENİNLE UĞRAŞMAYACAKTIK
Cevap Yaz 0 2
AVNİ:suç ihbarında bulunuyorum.ayrıca bu italyanın sınırdışı edilmesini talep ediyorum.ben avni.
Cevap Yaz 1 46
AVNİ:sosyal mesafe nerde la.
Cevap Yaz 0 54
İZZET:Bugünde Şeyma dozunu aldık. Coranaya iyi geliyor.
Cevap Yaz 55 39
AGA:cok gereksiz insan bunlar bos yere gundemi mecgul ediyorlar
Cevap Yaz 61 31
MAŞAK ADA''M:Acunun paralarını yitiyor bu çocuk akıllı görünümündeki erkek Avcı''sı kadın.
Cevap Yaz 58 23
MEHMET:çocuğa acunmu bakıyor annesi sevgilisiyle gezerken
Cevap Yaz 1 10
ADINIZI YAZIN:Acun hem çocuğa bakıyor hem ortağına bakıyor
0 0
YAW:Bunlar türkiyeye nasilsin girdi
Cevap Yaz 1 3
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