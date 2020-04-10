Şeyma Subaşı’ndan muhabirlerin ’Maskeniz takılı değil’ sözlerine yanıt: Önemli değil

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, önceki gün Arnavutköy 'de İtalyan sevgilisi Guido Senia ile yürüyüş yaparken görüntülendi.

Muhabirlerin "Maskeniz takılı değil" sözlerine Subaşı, "Önemli değil. Biraz dolaşmak istedik. Şimdi izin verirseniz biraz yürüyüp sonra da evimize gitmek istiyoruz" şeklinde yanıt verdi.

DEMET AKALIN İLE İLGİLİ SORULARI UMURSAMADI

Şeyma Subaşı, yastık paylaşımını eleştiren Demet Akalın ile ilgili soruları, umursamaz bir tavır sergileyerek yanıtsız bıraktı.

SOSYAL MEDYANIN YENİ AKIMINA ŞEYMA DA UYDU

Öte yandan Şeyma Subaşı, sosyal medyada yeni başlayan Quarantine Pillow Challenge akımına ayıcıklı pembe yastığı ile katılmıştı. Yastıktan kendine elbise yapan Subaşı, fotoğraflarını Instagram hesabında paylaşmıştı.