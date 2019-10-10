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Sevgilisiyle en özel anlarını paylaşan Şeyma açılan göğsünü ateş emojisiyle kapattı

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guid Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle birbirinden özel pozlarını paylaştı. Ancak Şeyma'nın bazı fotoğraflarındaki çarpıcı detay dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.

10.10.2019 16:29

Şeyma Subaşı, yaza ve Ibiza'ya bir veda niteliği taşıyan paylaşımda bulundu. Yaz mevsiminin neredeyse tamamını sevgilisi Guido ile birlikte Ibiza'da geçiren Şeyma Subaşı, bir dönem ayrılık aşamasına geldiği sevgilisi ile arasını düzelttikten sonra dikkat çekici paylaşımlarına yeniden başladı.

BİRBİRİNDEN ÖZLE POZLAR

Şeyma Subaşı, sevgilisiyle çekilmiş özel karelerini ilk kez yayınladı. Subaşı'nın bazı pozları ise oldukça dikkat çekiciydi. Bir fotoğrafında açılan göğsünü ateş emojisiyle kapatan Subaşı, aynı pozda bir erkeğin ellerinin kalçasında olması gözlerden kaçmadı. Art arda özel anlarını takipçileriyle paylaşan Subaşı'nın, diğer bir pozunda ise sevgilisiyle yatakta olması dikkat çekti.

İşte Subaşı'nın en özel anları;

Sevgilisiyle en özel anlarını paylaşan Şeyma açılan göğsünü ateş emojisiyle kapattı

Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin

YORUMLAR(31)
BİRİSİ:TERBİYESİZ KADIN
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FİRAT:Tövbe, estagfirullâh
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SİVASLI İBOCAN:Sınırda olsan saldırılmayacak hedefsin. . !!!
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XXX:ar damarı iyice çatladı ya
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PAŞALI:Bir de kız evladı var. yarın kızına nasıl hitap edecekler, arkadaşları içinde alay konusu bile olacaktır hiç düşünmüyor musun Şeyma
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ADINIZI YAZIN:miğdemi bulandırıyor. yüzsüz vede arsız
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TDK :D:Yalnız mide miğde degil
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ACUN DA HAKETMEDİ DEĞİL:bir kanun vardı sanki, boşanan kadın başkasıyla evlenmese bile başka bir erkekle iilişki yaşıyorsa ve ispatlanıyorsa nafakası kesilebiliyordu. acun neden hala bunları besliyor anlamış değilim
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06:Gavur kırıyo acun para veriyo üste
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PARA PARA PARA:bu ve bunun gibi insanların hayatı paradan ibaret görmesi ve paraya ulaşmak için her yol mübahtır düsturuyla hareket etmeleri neticesinde başladı ahlaki çöküntü süreci. .
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