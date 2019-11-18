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Şeyma Subaşı'ndan yeni paylaşım: Sınırlamalar izin verdiğiniz takdirde mevcuttur

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Şeyma Subaşı, yeni bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafını, "Sınırlamalar sadece izin verdiğiniz takdirde mevcuttur." notuyla paylaşan Subaşı'na takipçilerinden hem beğeni hem de eleştiri geldi.

18.11.2019 21:43 | Son Güncelleme: 18.11.2019 21:59

Sık sık sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Şeyma Subaşı, hesabından yeni bir fotoğrafını daha takipçileriyle paylaştı. Direk dansı yaptığı sırada çekilmiş bir fotoğrafını "Limitations only exist if you let them" notuyla paylaşan Subaşı'na takipçilerinden beğeni de geldi eleştiri de.

"ŞEYMA SUBAŞI SINIRLARI AŞTI"

Türkçe "Sınırlamalar sadece izin verdiğiniz takdirde mevcuttur." notuyla yayımladığı fotoğraftan sonra "Şeyma Subaşı sınırları aştı" dedirtti.

DİREK DANSI YAPTIĞI ANLARIN VİDEOSUNU PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından direk dans yaptığı anların videosunu yayınlamıştı. Subaşı videoyu "Flah flash Şeyma Subaşı direk dansı yaptı" notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

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Şeyma Subaşı'ndan yeni paylaşım: Sınırlamalar izin verdiğiniz takdirde mevcuttur

Şeyma Subaşı, Instagram, Subaşı, Magazin


HABER YORUMLARI (13)
ERASMUS:şeymaa çık hayatımızdan noluuurr
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KOROGLU:Tabanca gibi hatun kesin be
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BLACK SWORD:Bence İnternete ilan ver sınır yok diye, yollarda bekleme yapma!
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BLACK SWORD:Sınır yok deyince, insanın aklına başka şeyler geliyor!
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ODUNTAŞ:Eeee TABİİİİ.
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0 0
XCORNER:Önüm arkam sobe diyo yani, anladım
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2 0
DYT:her gün şeyma subaşı haberi :)
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GÜNDEM:BAŞKA HABER Mİ YOK ÜLKEDE BU KADINDAN BAŞKA SÜREKLİ MAGAZİN SAYFALARINDA YAPTIĞI HAREKETLERDE BİR ÇOK GENCE KÖTÜ ÖRNEKTEN BAŞKA BİŞEY DEĞİL
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17 0
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AÇIKÇASI:KİM NE DERSE DESİN BU KIZIMIZI BEĞENİYLE TAKP EDİYOM LAA
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AYCAN:bıktık senden şeymaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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