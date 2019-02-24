Yaptığı her hareketle olay olan Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali hayranlarını şaşırttı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Bir sosyal medya kullanıcısı bir yarışmaya ait olan Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki halinin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoyu izleyen Şeyma Subaşı'nın takipçileri yorumlarıyla çok şaşırdıklarını belli etti.

Şeyma Subaşı'nın 16 Yaşındaki Hali Hayranlarını Şaşırttı">

"DEFİLELERDE İÇ ÇAMAŞIRI GİYMEM"

Yarışma programında röportaj yapılan Şeyma Subaşı, "Büyünce modacı olmak istiyorum zaten asıl hedefim bu. Defilelere çıkacağım zaman iç çamaşırı giymem mesela bunu ailemde biliyor. Bende giymek istemem sonuçta herkes sizi izleyecek canlı yayında. Herkesin vücudumu görmesini istemem yani o kadar da." ifadelerini kullandı.