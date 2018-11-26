26 Kasım 2018, 20:00
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Şeyma Subaşı'nın Annesinin Eski Açıklamaları Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

Acun Ilıcalı ile 9 yıllık birlikteliklerini sonlandıran Şeyma Subaşı'nın annesinin, Şeyma Subaşı hakkındaki eski açıklamaları sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşım rekoru kırdı.

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanması magazin gündemine bomba gibi düştü. Şeyma Subaşı'nın katıldığı "Var Mısın Yok Musun" yarışmasındaki annesinin açıklamaları sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

"HEDEFİNE ULAŞTIYSA TAMAM DESİN"

Instagram hesaplarından Şeyma Subaşı'nın annesinin açıklamalarını paylaşan sosyal medya kullanıcıları bunun yanında konuyla ilgili birçok yorum yaptı. Paylaşılan video Şeyma Subaşı'nın annesinin açıklamaları dikkat çekti. Video da anne Subaşı, "Şeyma her zamana bir hedef belirlemiştir kendine. Hedefine ulaştığı zamanda tamam demiştir. Şuanda hedefine ulaştıysa tamam desin, ulaşmadıysa devam desin." ifadelerini kullanmıştı.

"ŞEYMA HEDEFİNE ULAŞTI"

Sosyal medya kullanıcıları bu videonun altına çok sayıda yorum yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Anlaşılan Şeyma hedefine ulaştı tamam dedi." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Video her şeyi anlatıyor yoruma gerek yok." yorumunu yaptı.

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26 Kasım 2018 Pazartesi 20:00



YORUMLAR (9)
KİMİN CAFESİ: Bunun kafesine gitmeyin, beş kuruşsuz kalsın asalak karı.
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CENGİZ: Yahu bu adamda o paralar olamasaydi kim bakardi ona ?
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THEMEN: annesi değil teyzesi o bu gereksiz bilgiyi verdiğime göre artık ölebilirm
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REALİST: Anadan al haberi.
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MERT: PARA İÇİN VARSIB ŞEYMA AMA BATACAKSIN O KAFEDENDE 1 KURUŞSUZ KALACAKSIN BEN HEP DEDİM HAVA YAPMA DİYE SEVİYORUZZ BİRİBİMİZİ DİYE SEN PARAYI SEVİYORSUN VE 1 SENE İÇİNDE BİTECEK HEPSI
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