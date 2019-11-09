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Şeyma Subaşı'nın arabada bacaklarını arka koltuktan ön koltuğa uzattığı görüntüler olay oldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Şeyma Subaşı'nın yeni bir videosu ortaya çıktı. Arabasıyla akşam gezmesine çıkan Şeyma, trafikte bacaklarını arka koltuktan ön koltuğa doğru uzattı.

09.11.2019 09:03 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:09

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden olan Şeyma Subaşı, son günlerde eleştiri oklarının hedefi olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Instagram'da story atmak uğruna kızı Melisa'nın "Anne çok korkuyorum." sözlerini hiçe sayan hiçe sayan Subaşı'nın bu davranışı takipçileri tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Şeyma'nın tartışma yaratacak bir videosu daha ortaya çıktı.

BACAKLARINI ARKA KOLTUKTAN ÖN KOLTUĞA UZATTI

Yaptığı her hareketle gündem olmayı başaran Şeyma Subaşı, yakın arkadaşı Elisabeth Mas ile İstanbul'da gezmeye çıktıkları bir akşam, trafikte bacaklarını arka koltuktan ön koltuğa doğru uzatıp bir takımhareketler yaptı. Snob Magazin'in haberine göre, bu harekete bir anlam veremeyen araç şoförünün Subaşı'nın tutarsız davranışları nedeniyle işini bıraktığı öne sürüldü.

DÖNER DÖNMEZ PARTİDE SOLUĞU ALDI

Şeyma Subaşı, bir süredir kızı Melisa ile Miami'deki tatilden döndü. Subaşı, İstanbul'a döner dönmez partide soluğu aldı.

GELEN TEPKİLER SONRASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ayrıca Subaşı Melisa'nın arbada korktuğu olay sonrası gelen tepkiler üzerine açıklama yapmış "Üstü açık arabada yağmur yağmış, Melisa çok korkmuş, ben de annesi olarak onu dinlememişim... Gayet komik ve aptalca bir andı. Melisa'nın orda 'korkuyorum' demesi normal, diyebilir. Ben ve Melisa çok eğleniyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Şeyma Subaşı'nın arabada bacaklarını arka koltuktan ön koltuğa uzattığı görüntüler olay oldu

Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin


HABER YORUMLARI (12)
ADINIZI YAZIN:Gündemimizden çıksan artık iyi olacak
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A:acunun eski eşi gülüyordur
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ÇORUMLU:sizene kardeşim hatunda bacak var istediği yere kaldırır. sıkıyosa sizde arabanın sanrufuna kadar o şekilde bacak kaldırında görelim. helal olsun ablamıza kendini yetiştirmiş.
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FEYZA:Babaannem derdi kuduran ya mevlasini yada belasini bulurmus diye, bakalim zaman gösterecektir.
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AVNİ:adalet hanım ben avni
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HAYRİYE:aileler, intihar, ediyor, millet, ac, ulan, acun, sunu, piyasadan, sil, senin, sucun
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BİRİKEDİMİ7:bu kadın ne iş yapar
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CML:ülkemizin en kaliteli ;)
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EREN:az kaldı az. yakında playboy dergilerinde sonrada fazla sürmemz onun bunun koltuğunda sonrası malum pilin bitip kenara atılır sonrada sadık birini ararsın bulursun yersen
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KOMODO EJDERİ:bunlarda başımıza adam oldu ya :(
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