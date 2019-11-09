Şeyma Subaşı'nın arabada bacaklarını arka koltuktan ön koltuğa uzattığı görüntüler olay oldu

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden olan Şeyma Subaşı, son günlerde eleştiri oklarının hedefi olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Instagram'da story atmak uğruna kızı Melisa'nın "Anne çok korkuyorum." sözlerini hiçe sayan hiçe sayan Subaşı'nın bu davranışı takipçileri tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Şeyma'nın tartışma yaratacak bir videosu daha ortaya çıktı.

BACAKLARINI ARKA KOLTUKTAN ÖN KOLTUĞA UZATTI

Yaptığı her hareketle gündem olmayı başaran Şeyma Subaşı, yakın arkadaşı Elisabeth Mas ile İstanbul'da gezmeye çıktıkları bir akşam, trafikte bacaklarını arka koltuktan ön koltuğa doğru uzatıp bir takımhareketler yaptı. Snob Magazin'in haberine göre, bu harekete bir anlam veremeyen araç şoförünün Subaşı'nın tutarsız davranışları nedeniyle işini bıraktığı öne sürüldü.

DÖNER DÖNMEZ PARTİDE SOLUĞU ALDI

Şeyma Subaşı, bir süredir kızı Melisa ile Miami'deki tatilden döndü. Subaşı, İstanbul'a döner dönmez partide soluğu aldı.

GELEN TEPKİLER SONRASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ayrıca Subaşı Melisa'nın arbada korktuğu olay sonrası gelen tepkiler üzerine açıklama yapmış "Üstü açık arabada yağmur yağmış, Melisa çok korkmuş, ben de annesi olarak onu dinlememişim... Gayet komik ve aptalca bir andı. Melisa'nın orda 'korkuyorum' demesi normal, diyebilir. Ben ve Melisa çok eğleniyoruz." ifadelerini kullanmıştı.