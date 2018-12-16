Ünlü sunucu Acun Ilcalı ile evliliğini geçtiğimiz günlerde bitiren Şeyma Subaşı'nın başına talih kuşu kondu.

2 MİLYON TL ALACAK

Televizyoncu Acun Ilıcalı ile 14 aylık evliliğini Kasım sonunda bitiren Şeyma Subaşı teklif yağıyor. Subaşı iddiaya göre bir giyim bir de kozmetik firmasının birer 1 milyon liralık reklam teklifini kabul etti. Şeyma Subaşı, lüks hayatını sürdürmek için sosyal medya hesabından reklam işbirliklerine de başladı.

BAKIM YAPTIRDI

Acun Ilıcalı'yla birlikte olduğu dönemlerde estetik merkezine gitmeyen Şeyma Subaşı, Miami'den dönüşte ayağının tozuyla güzellik merkezine uğramıştı. Bakım yaptırdığı anları paylaşan Şeyma Subaşı'nın havluyla verdiği poz çok konuşulmuştu. Ancak Şeyma'nın daha sonraki paylaşımı takipçilerini daha da şaşırtmıştı.