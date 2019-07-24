Şeyma Subaşı'nın bikinili fotoğrafına beğeni yağdı!
Acun Ilıcalı'dan ayrılarak İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabından yayınladığı bikinili fotoğrafa beğeni yağdı.24.07.2019 19:02
Şeyma Subaşı'nın Mikonos tatilinden paylaştığı bikinili kareye beğeni yağdı Bir süredir İtalyan sevgilisi Guido Senia ile birlikte İbiza'da olan Şeyma Subaşı, buradan Mikonos'a geçti. Subaşı aşağıdaki fotoğrafı Intagram'dan paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu ve bu kareye kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
"BAŞKA YERE BAKMAMI SAĞLADIĞIN İÇİN TEŞEKKÜRLER"
İmza gününe hazırlanan Şeyma Subaşı, kitabını ilk olarak sevgilisi için imzalamıştı. Guido Senia'ya, "Gözlerimi açtığın ve olaylara başka bir yerden bakmamı sağladığın için çok teşekkürler" notunu yazan Subaşı, kitaba kalp eklemeyi de ihmal etmemişti.
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