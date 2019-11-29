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Şeyma Subaşı'nın büyük pişmanlığı: Keşke boşandıktan sonra Instagram'ı kapatsaydım

Buket Aydın'ın sunduğu Kanal D Ana Haber'e özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Şeyma Subaşı, "Boşandıktan sonra keşke Instagram'ı bir süre kapatsaydım. O dönem Instagram'da paylaştığım pozlar ve videolar ayrılığı hiç takmadığım şeklinde anlaşıldı" dedi.

29.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:05

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan Dj Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, özel hayatıyla ilgili Buket Aydın'a önemli açıklamalarda bulundu.

"İLK ARAYACAĞIM KİŞİ ACUN'DUR"

Acun'la aralarının çok iyi olduğunu belirten Subaşı, "Acun'la aramız çok iyi olduğu için başıma kötü bir şey geldiğinde yanımda Acun'un olabileceğini biliyorum. İlk arayabileceğim kişinin Acun olduğunu biliyorum" dedi.

"KEŞKE INSTAGRAM'I KAPATSAYDIM"

Boşandıktan sonraki en büyük pişmanlığının hesabını kapatmamak olduğunu vurgulayan Subaşı, "Boşandıktan sonra keşke Instagram'ı bir süre kapatsaydım. Boşandıktan sonra Miami'ye geçtim. O dönem Instagram'da paylaştığım pozlar ve videolar ayrılığı hiç takmadığım şeklinde anlaşıldı. O yanlış bir stratejiydi diyebilirim. Üzerimden bulunan büyük bir ağırlık gitmiş gibi. Kendimi bulduğum bir dönem" şeklinde konuştu.

"EVLENMEK GİBİ BİR NİYETİM YOK"

Sevgilisi ile evlilik planlarının olup olmadığına da açıklık getiren Subaşı, "Evlenmek gibi bir niyetim yok. Evlenip ne yapacağım? Evlenince ne değişecek?" ifadelerini kullandı

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia
Şeyma Subaşı'nın büyük pişmanlığı: Keşke boşandıktan sonra Instagram'ı kapatsaydım

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HABER YORUMLARI (3)
HALİL:istese basit bir genel kadını da bunun gibi yaşayabilir aslında hatta bir çoğu bundanda güzeldir
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DENİZ:Çok doğru zaten evli gibi yaşıyorsunuz rezillik her haliyle evlenirsen her ay aldığın para kesilir acundan???? sende haklısın..
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ZİYAA:Hayırdır şimdi de yönetmenliğe mi soyundun?
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