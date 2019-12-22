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Şeyma Subaşı'nın "çifte bela" notuyla paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı

Youtube kanalından yayınladığı videolarda gündemi sarsan açıklamalarda bulunan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Fotoğrafını "çifte bela" notuyla paylaşan Şeyma Subaşı'na takipçilerinden yorum yağdı.

22.12.2019 20:44 | Son Güncelleme: 22.12.2019 20:50

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların yanı sıra son dönemde kanalından yayınladığı videolarla da gündeme gelen Şeyma Subaşı'nın son paylaşımı dikkat çekti. Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafını "Double trouble (Çifte bela)" notuyla paylaşan Subaşı'na takipçilerinden yorum yağdı.

Takipçilerinden Subaşı'na "Bir tane Şeyma ile zor uğraşıyoruz sen iki tane koyuyorsun" mesajları geldi.

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Öte yandan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalına yeni bir video yükleyeceğini, kırmızı göğüs dekolteli mini elbisesiyle verdiği pozlarla duyurmuştu. Şeyma'nın selfie yaptığı karedeki derin göğüs dekoltesi ve minisi takipçilerinden tam not almıştı.

Şeyma Subaşı, Instagram hesabından kırmızı mini elbiseli pozlarını paylaştıŞeyma Subaşı, Instagram hesabından kırmızı mini elbiseli pozlarını paylaştı

Şeyma Subaşı'nın

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