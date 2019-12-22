Şeyma Subaşı'nın "çifte bela" notuyla paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların yanı sıra son dönemde Youtube kanalından yayınladığı videolarla da gündeme gelen Şeyma Subaşı'nın son paylaşımı dikkat çekti. Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafını "Double trouble (Çifte bela)" notuyla paylaşan Subaşı'na takipçilerinden yorum yağdı.

Takipçilerinden Subaşı'na "Bir tane Şeyma ile zor uğraşıyoruz sen iki tane koyuyorsun" mesajları geldi.

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Öte yandan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalına yeni bir video yükleyeceğini, kırmızı göğüs dekolteli mini elbisesiyle verdiği pozlarla duyurmuştu. Şeyma'nın selfie yaptığı karedeki derin göğüs dekoltesi ve minisi takipçilerinden tam not almıştı.