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Şeyma Subaşı'nın "Evli adamdan hamile kaldığım için ünlü oldum" sözü takipçilerini çileden çıkardı

Youtube kanalında yayınladığı videoda özel hayatıyla ilgili konuşan bulunan Şeyma Subaşı, "Evli bir adamdan hamile kaldığım için ben de ünlü oldum" sözleriyle sosyal medya kullanıcılarını çileden çıkardı.

15.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:47

Geçtiğimiz yıl 'un gözde mekanı Bebek'te sağlıklı yiyecekler, içecekler üzerine Healtyish Cafe'yi kapatacağını duyuran Şeyma Subaşı, yeni kazanç sağlamak amacıyla açtığı YouTube kanalında namaz ve Acun Ilıcalı itiraflarıyla gündem olmuştu. Kanalında özel hayatına dair soruları cevaplayan Şeyma Subaşı'nın videosunda yine Acun Ilıcalı ile ilgili yorumu Instagram kullacılarının tepkisini çekti.

"EVLİ ADAMDAN HAMİLE KALDIĞIM İÇİNÜNLÜ OLDUM"

Takipçilerinden gelen sorular üzerine tekrar kamera karşısına geçen Şeyma Subaşı, Melisa'ya hamile olduğu dönemlerde neler yaşadığını anlattı. Subaşı "Evli bir adamdan hamile kaldığım için, çok ünlü bir insandan dolayı olduğu için ve ben de öyle olmaya başladığım için tabii ki de merak edilen kadın, kız haline geldim. Ben de ünlü olmaya başladım." sözleriyle başladığı açıklamasına "Ünlüler dünyasına girdim" derken gülmesi takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

"BUNU KENDİNE YAKIŞTIRMASI NE KÖTÜ"

Şeyma'nın açıklamalarından sonra sosyal medya kullanıcıları, Instagram'dan Subaşı'na ateş püskürdü. Çoğu kullanıcı " Bir kadının kendine bunu yakıştırması ne kötü, rezalet diz boyu maharetmiş gibi de anlatıyor evli adamdan hamile kalmış" sözleriyle tepkilerini gösterdiler.

"DOĞUMUMU MİAMİ'DE YAPTIM"

Subaşı, "Dışarıya çıkamaz hale geldim İstanbul'da doğal olarak. İnsanlar benim fotoğrafımı çekmeye çalışıp karnım ne durumda diye merak ettiler. Ben Acun'la konuştum, Miami'ye gitmek istedim. Doğumumu orada yaptım" diyerek sözlerini noktaladı. Hamileliği boyunca yalnız kaldığını söyleyen Şeyma Subaşı o sırada Allah'a sığındığını söyledi.

Şeyma Subaşı'nın

Şeyma Subaşı, İstanbul, Subaşı, Magazin


HABER YORUMLARI (13)
ALAİDDİN:Ya ne olur birkaç hafta haber yapmayın da kimin aklına gelecek görün . yazık toplumda örnek gösterilmemesi gereken anneler kategorisine ALIN bunu
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HAKKI:estetik güzeli
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KİME NE:Bu gereksiz insan yaklaşık her gün medya da , sayenizde popüler olmaya devam ediyor. Artık midem bulanıyor bu tip insanlardan.
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S:magazinden biraz uzak durmalı. sosyal medyayı doğru kullanmalı. . . . . . . .
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VATANDAŞ:TÜRK toplumunun yüz karasısın iğrenç emellerine hız kesmeden devam ediyorsun ben senin için şöyle düşünüyorum acunda sende dış dünyanın bir projesisiniz TÜRK toplumunu algı oluşturarak değişime uğratmak için çalışan ve bu sayede çok lüks bir hayat yaşayan satılık insanlarsınız aynı ali kalkancı ve kerhane karısı gibi oyuncularsınız bu yorumuma bazıları hayal ürünü desede bu böyle biz bu değildik bakın nerden nereye geldik 40 yıl önce biz böyle olacağız denilseydi güler geçerdik . .
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MEDYA UZMANI:kıskanıyorlar hiç üzülme
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MİSAFİR:Meşhur olmak için her yolu denedin tabii gerçi siteler sağolsun onlarında payı var haber yaparak unutma onlara çoook botcun var çook.
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SMZ:HİÇ BİR ANNE BABANIN EVLADI BU DURUMU YAŞAMASIN. . . . . . . . . . .
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AD:Baba ve annesinde para olmadığı için karı sapıttı . Ailesi sebeb oldu ama belkide onlar istedi böyle olmasını . Birkeresinde resimlerini görmüştüm Normal aile değiller paragözler
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VAY BE:Acun yuvasını bu kadın için mi yıkmış. Çok yazık yaw. Öyle çok güzel bir kadın da değil ki, Acunacak halde.
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