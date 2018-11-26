26 Kasım 2018, 11:42
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Şeyma Subaşı'nın Fotoğrafındaki Çağatay Ulusoy Detayı Ortaya Çıktı!

Şeyma Subaşı

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanacağı haberleri gündeme bomba gibi düşerken iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Medya patronu Acun Ilıcalı ve eşi Şeyma Subaşı'nın boşanacağı iddiaları gündeme adeta bomba gibi düştü. Adını 'Gelinim Olur Musun?' programıyla duyuran eski gelin adayı Sinem Umaş, Twitter'da Subaşı'nın oyuncu Çağatay Ulusoy ile birlikte olduğunu öne süren bir twit attı ve yer yerinden oynadı. Bunun ardından Çağatay Ulusoy ile Şeyma Subaşının dövme detayı sosyal medyada olay oldu.

BİR SÜREDİR KARA BULUTLAR VARDI

Büyük bir aşkla 9 senedir aşk yaşan, melisa adında kızları olan ve 1 senelik evliAcun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın arasında bir süredir kara bulutlar dolaştığı ve çiftin sorunlarını çözemeyip bu nedenle ayrılık kararı aldığı iddiaları ortaya atıldı.

ÇAĞATAY ULUSOY İLE AŞK MI YAŞIYOR?

"Gelinim Olur musun?" programı ile tanınan Sinem Umaş, Twitter'da Şeyma Subaşı ile Çağatay Ulusoy'un aşk yaşadığını iddia eden bir twit attı.

DÖVMESİNDEKİ CÜMLEYİ YAZDI!

Diğer yandan Subaşı'nın 3 Kasım'da Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına düştüğü not, Çağatay Ulusoy'un dövmesinde yazan cümleyle aynı olunca sosyal medyada büyük ses getirdi.

ACUN VE ŞEYMA NE ZAMAN EVLENDİ?

Fransa'nın sahil kasabası St.Tropez'deki nikahla 18 Eylül 2017 yılında evlenen Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın düğünü yaklaşık 250 kişinin davet edildiği bir törenle gerçekleşmişti.

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26 Kasım 2018 Pazartesi 11:42



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