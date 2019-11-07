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Şeyma Subaşı'nın iç çamaşırsız pozu sosyal medyayı salladı

Sık sık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Şeyma Subaşı, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Subaşı, iç çamaşırsız fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

07.11.2019 20:09 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:17

Geçtiğimiz haftalarda canlı yayında olan eski eşi Acun Ilıcalı'ya attığı mesajla gündeme gelen Şeyma Subaşı, şu sıralar kızı Melisa ile birlikte ABD'nin Miami şehrinde tatil yapıyor. Her anını sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, cesur paylaşımlarıyla da sıkça adından söz ettiriyor.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Şeyma Subaşı, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Her paylaşımıyla adından söz ettiren Subaşı, yaptığı paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Şeyma Subaşı'nın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

BİKİNİLİ VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Öte yandan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından bikinili bir videosunu paylaştı. Düzgün fiziğiyle adından söz ettiren Subaşı, yaptığı hareketlerle de yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

DEKOLTELİ POZLARI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Subaşı ayrıca, mini dekolteli elbisesiyle de poz vererek Instagram hesabından paylaştı. Subaşı'nın dekolteli pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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MiamiMiami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, bikinili videosunu paylaştı

Şeyma Subaşı'nın iç çamaşırsız pozu sosyal medyayı salladı

Şeyma Subaşı, Instagram, Subaşı, Magazin


YORUMLAR (17)
UCUBE: İç çamaşırsız değildir, tanga giymiştir. O kadar da cesaret edemez hanım ella. Neyse bizene yahu şu kadının haberine harbi istemsizce tıklıyorum kahretsin. ;)))
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8 1
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ERASMUS: bu kadının ne vasfı varda bu kadar gözümüze sokuyorsunuz bunu bunun yerine sanattan müzikten haber yapında milletin az kültürü bilgisi gelişsin akşam sabah şeymayı görmekten miğdemiz bulandı
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13 0
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ZAZA: Daha Cesur Pozlar Bekliyoruz Şeyma, Mahçup Etme Bizi.
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9 1
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PAKO: UTANMAZ ARSIZ
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13 2
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AH BE MURAT: Gösteride bi kurtul yaa
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11 0
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SELİM: Mide bulandiriyorsun
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36 3
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ERDOĞAN: güzel rüya süslüyorsun sağolasın
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11 26
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HALUK: Bir insanın tek özelliğinin piyasa kaşarı olmasının dışında bir özelliği yoksa, bundan para kazanıp prim yapmaya çalışması normal
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29 3
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KARTOPU: Allah ıslah etsin
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22 2
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VOLKAN: İşte intihar etmeyen ve gününü gün eden bir örnek. Bahtın açık olsun kıskananlar çatlasın.
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4 20
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