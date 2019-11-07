Şeyma Subaşı'nın iç çamaşırsız pozu sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz haftalarda canlı yayında olan eski eşi Acun Ilıcalı'ya attığı mesajla gündeme gelen Şeyma Subaşı, şu sıralar kızı Melisa ile birlikte ABD'nin Miami şehrinde tatil yapıyor. Her anını sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, cesur paylaşımlarıyla da sıkça adından söz ettiriyor.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Şeyma Subaşı, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Her paylaşımıyla adından söz ettiren Subaşı, yaptığı paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Şeyma Subaşı'nın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

BİKİNİLİ VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Öte yandan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından bikinili bir videosunu paylaştı. Düzgün fiziğiyle adından söz ettiren Subaşı, yaptığı hareketlerle de yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

DEKOLTELİ POZLARI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Subaşı ayrıca, mini dekolteli elbisesiyle de poz vererek Instagram hesabından paylaştı. Subaşı'nın dekolteli pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.