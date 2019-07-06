06.07.2019 12:11
Haberler» Magazin» Haber

Şeyma Subaşı'nın iki haftada tükenen kitabından ne kadar kazandı?

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra 'Sadece Şeyma' isimli bir kitap çıkartan Şeyma Subaşı, 40 binlik satış rakamına ulaştı. Subaşı'nın ilk kitabından ne kadar kazandığı da ortaya çıktı.

Televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra 'Sadece Şeyma' isimli bir kitap çıkartan Şeyma Subaşı, 40 binlik satış rakamına ulaştı. Kitabıyla beğenilerin yanı sıra eleştirilerinde hedefi olan Subaşı'nın yaklaşık 700 bin TL kazandığı iddia edildi.

HASILATI BELLİ OLDU

Hayat hikayesini anlattığı 5 editör tarafından kitabı yazılan Şeyma Subaşı, son dönemlerin en çok konuşulan ismi oldu. Twitter'da TT olan ve bunu Instagram hesabından paylaşan Subaşı, ilk kitabı 2 hafta içerisinde ikinci baskıya gidecek. Magazin Gündemi isimli Instagram hesabı Subaşı'nın ilk kitabından yaklaşık 700 bin TL kazandığını iddia etti.

BİRÇOK ELEŞTİRİ ALDI

Kitabın büyük çoğunluğunun tükenmesi haberleri üzerine ünlü oyuncu Gürgen Öz, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Şeyma Subaşı'na ve kitabı alanlara ağır göndermelerde bulundu. Öz, Subaşı'nın kitabı için "ilk baskı 40 bin ve anında tükenmiş! Edebiyata bu kadar düşkün bu kitle, bizi daha güzel bir geleceğe taşıyacak, inanıyorum bu kütleye ben! Kimse demesin ki bu ülkede kitap okunmuyor!" dedi.

Şeyma Subaşı'nın iki haftada tükenen kitabından ne kadar kazandı?
Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:54   Manço ailesi doğum gününde buluştu
12:11   Şeyma Subaşı'nın iki haftada tükenen kitabı ne kadar hasılat yaptı?
11:16   Alişan ve Buse Varol, fotoğraflarını izinsiz kullanan kişilere dava açıyor
10:19   Ümit Besen ve Pamela Tarihi Sinop Cezaevinde sahneye çıkacak
10:27   Akıma uyan Nurgül Yeşilçay, oklava ile kapak açtı
09:11   Kdz. Ereğli'de Volkan Konak rüzgarı
09:07   Ünlü sanatçı Gülşen, Kdz. Ereğli'yi coşturdu