15.06.2019 16:09
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Şeyma Subaşı'nın kitabı "Sadece Şeyma" çıktı

Şeyma Subaşı

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündemdeki yerini koruyan Şeyma Subaşı'nın kitabı ön satışa çıktı.

Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabından aylar öncesinden duyurduğu kitabı "Sadece Şeyma" ön satışa başladı.

Acun Ilıcalı'dan geçtiğimiz yıl tek celsede boşanan ve magazin gündeminin en çok konuşulan ismi olan Şeyma Subaşı, hayatını anlattığı kitabının müjdesini "Kitabın adının Şeyma olacağını tahmin etmek çok da zor değil. Kitabımız geliyor. Ne kadar kaldı. Tam bir buçuk ayımız. Çok az kaldı ve çok heyecanlıyız." demişti.

KAPAK RESMİ PAYLAŞILDI

İnternet üzerinde satışa başlanan kitabın kapak resmi de paylaşıldı. Subaşı'nın kitabı, "Hatırladığım ilk anı neydi?

Annemle babamın bana sıkıca sarıldığı aklıma geliyor.

Hepimizin güldüğünü hatırlıyorum sonra. Ve anneannemin masallarını.

İlk anılarımı bulutlar üzerindeymişim gibi hatırlıyorum, sonrası fırtına... hepinizin bildiği gibi... ve şimdi yine pembe bulutlar... hepimizin yaşadığı gibi...

Ben de bir annenin gözünün nuru, bir babanın altın saçlı kızıyım. Ve küçük bir kız çocuğunun, kucağında uyumayı çok sevdiği annesiyim.

Bunları unutmadan okuyun isterim hayatımı." metniyle yayınlandı.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Kitap çalışmalarına Acun Ilıcalı'dan boşandıktan hemen sonra başlayan Subaşı'nın, kitabında geçen "İlk anılarımı bulutlar üzerindeymişim gibi hatırlıyorum, sonrası fırtına... hepinizin bildiği gibi... " bölümü ise dikkat çekti.

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin

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