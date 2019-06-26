Şeyma Subaşı'nın kitabında kızı Melisa'dan özür dilediği kısım dikkat çekti

Şeyma Subaşı 'nın Acun Ilıcalı 'dan boşandıktan sonra çıkaracağını duyurduğu kitabı geçtiğimiz gün raflarda yerini aldı.

Her yaptığıyla olay olan ve ne kadar çokeleştirilse de hayatı merak edilen Şeyma Subaşı , kitabının çıkma hikayesini "Sizler benim hayatımı merak ediyordunuz. Profilime haftada 130 - 140 milyon kişi profilime bakıyordu yani Şeyma kitabı sizin sayenizde çıktı. Umarım kitabı beğenirsiniz yani ne diyeyim." sözleriyle anlatmıştı.

BİLGİLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

Subaşı 'nın yankıları hala süren "Sadece Şeyma" kitabından bilgiler de gelmeye devam ediyor. Subaşı'nın kitabının bir bölümünde, kızı Melisa'dan özür dilemesi gündeme geldi.

KIZINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Subaşı, " Hani her şeyin sonuna gelmiş gibi hissedersiniz ya. İşte tam o kara delik. Badem gözlü kızım sayesinde o delikten çıktım" dediği kızı Melisa'dan, "Bazen seni bırakıp yurt dışına gittiğim, iş görüşmelerine koşturduğum, arkadaşlarımla buluştuğum için özür dilerim ama mutlu bir anne olup seni mutlu enerjilerle sarmak için her şey" sözleriyle özrünü dile getirmiş.