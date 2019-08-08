Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa ile bikiniyle poz vermesine takipçileri tepki gösterdi

Acun Ilıcalı'dan geçtiğimiz yıl boşanan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile birlikte poz verdikleri bikinili fotoğrafını yayınladı. Subaşı'na bazı takipçileri konuyla ilgili tepki gösterdi.

"KIZIN PSİKOLOJİSİNİ BOZACAKSIN"

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı kızı Melisa'ya giydirip sosyal medya hesabından birlikte fotoğrafını yayınladı. Subaşı fotoğrafa İngilizce olarak, "Küçük deniz kızı Melisa" ifadelerini kullandı. Subaşı'nın bir takipçisi paylaşıma, "Küçücük kıza manken gibi poz verdirmişsin psikolojisini bozacaksın." ifadelerini kullanarak tepki gösterdi. Bazı takipçileri ise fotoğrafı beğendiklerini yorumlarıyla belli etti.