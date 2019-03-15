Şeyma Subaşı'nın Paylaştığı Video Hatice'nin Kalça Videosuna Benzetildi

Maldivler tatilinden yaptığı cesur paylaşımlarla çok konuşulan Şeyma Subaşı, son olarak Hindistan cevizi taşıdığı videosuyla akıllara şarkıcı Hatice'nin podyumda kalçasını gösterdiği videoyu getirdi.

Şarkıcı Hatice de önceki gün manken olarak çıktığı defilede birden elbisesinin kuyruğunu açarak kalçasını göstermişti.

HİNDİSTAN CEVİZİ TAŞIRKEN VİDEO PAYLAŞTI

Şeyma Subaşı da tatilinden görüntüler paylaşırken Hindistan cevizini başının üzerine koyarak düşürmeden yürümeye çalıştığı eğlenceli bir videoyu paylaştı. Videoya da "Hayatımı dengeye sokmaya çalışırken ben... Aslında bu kadar kötü değilim..." notunu düştü.

Şeyma Subaşı

"HATİCE'DEN FARKI NE?"

Subaşı'nın bu paylaşımı geçtiğimiz günlerde podyumda kalçasını açan şarkıcı Hatice'yi getirdi. Sosyal medyada bir kullanıcı, "Şimdi bunun Hatice'den farkı ne?" diye sordu.