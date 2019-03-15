15 Mart 2019, 07:58
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Şeyma Subaşı'nın Paylaştığı Video Hatice'nin Kalça Videosuna Benzetildi

Maldivler'de tatil yapan Şeyma Subaşı'nın dün paylaştığı videoda bikinili halde Hindistan cevizi taşıması, podyumda kalçasını gösteren Hatice'ye benzetildi.

Maldivler tatilinden yaptığı cesur paylaşımlarla çok konuşulan Şeyma Subaşı, son olarak Hindistan cevizi taşıdığı videosuyla akıllara şarkıcı Hatice'nin podyumda kalçasını gösterdiği videoyu getirdi.

Şarkıcı Hatice de önceki gün manken olarak çıktığı defilede birden elbisesinin kuyruğunu açarak kalçasını göstermişti.

HİNDİSTAN CEVİZİ TAŞIRKEN VİDEO PAYLAŞTI

Şeyma Subaşı da tatilinden görüntüler paylaşırken Hindistan cevizini başının üzerine koyarak düşürmeden yürümeye çalıştığı eğlenceli bir videoyu paylaştı. Videoya da "Hayatımı dengeye sokmaya çalışırken ben... Aslında bu kadar kötü değilim..." notunu düştü.

Şeyma Subaşı

"HATİCE'DEN FARKI NE?"

Subaşı'nın bu paylaşımı geçtiğimiz günlerde podyumda kalçasını açan şarkıcı Hatice'yi getirdi. Sosyal medyada bir kullanıcı, "Şimdi bunun Hatice'den farkı ne?" diye sordu.

Hatice
Hindistan, Şeyma Subaşı, Subaşı, Hatice Çarpar, Magazin


YORUMLAR (19)
MEMO: kalçasını kim ne yapsın artık bizi enayi yerine koyup haber yapmayın kardeşim yoksa sileceğim bu haber kanalını bilginize
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CENKİN: şeyma senden daha başka şeyler bekliyoruz.
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VYN: bıktık bu şahıs''ın haberlerinden . haber değeri dahi olmayan bu şahısı ne diye sürekli gündemde tutuyorsun admin.
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KAKTÜSS: ayyy bu zaten çıplaktı :D
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XXXDRYXXX: Dünya ahlaksızlar üstüne kurulmuş resmen
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