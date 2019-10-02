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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia partide etek giydi

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia'nın bir etkinlikte etek giymesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

02.10.2019 15:16

Son günlerde ayrıldıkları iddiasıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı ve Guido Senia'nın aşkı tam gaz devam ediyor. Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia'nın katıldığı bir partide etek giymesi gündem oldu.

ETEK GİYDİ

Şu sıralar arkadaşları ve akrabalarıyla İbiza'da bulunan Guido Senia dün akşam katıldığı bir partide İskoçların milli geleneği olan ve İskoç erkeklerinin giydiği ve "Kilt" olarak bilinen etekle görüntülendi. Arkadaşının doğum günü partisine katılan Senia, etekli verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

ŞEYMA'DAN YORUM GECİKMEDİ

Sevgilisi Senia'yı Instagram'dan tekrar takibe alan Şeyma Subaşı'ndan ise paylaşıma yorum gecikmedi. Subaşı, "Benim elbisem benim çantam" yorumunu yaptı.

Guido Senia ve kız kardeşi Chicca Senia objektiflere böyle poz verdi.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia partide etek giydi

Şeyma Subaşı, Guido Senia, Subaşı, Magazin

YORUMLAR(13)
DİJEY:Harcadı kızı heba etti plak gibi çaldı bu dj
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ALAYLI:Şeyma deprem olma nedenleri sen ve senin gibiler. Allah sizleri kahru perişan etsin
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YETMİŞÜÇ:Şeyma ALLAH sana öyle bir hastalık versin ki hasta yatağında acıdan kıvran yerler de zıpla ölmek için Allah'' a yalvaracağın günlerde olacak sen yaşa nikahsız zinayı
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ŞAKIRRR:Beddua etmeyin. Kendinize döner. Boş verin takmayın böylelerini
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PAŞALI:Şeyma hayatını yaşıyorsun para, aşk, huzur, mutluluk hepsi var ama ileride öyle acılar ıstıraplar çekeceksin ki inşallah o zaman hayat sana acıyı öğretecek.
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....DS:ELİN GEVURUNUDA KENDİNE BENZETMİŞ EZİK
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ADA:bu kadını toprak bile kabul etmeyecek
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123:iyi işte kıyafetleri ortaklaşa giyersiniz
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ASF:beyin yok bunlarda
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6.FİLO:Allah ikinizin de belasını versin helak olursunuz inşallah.
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