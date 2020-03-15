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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi karantinaya alınacak mı?

Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia'nın Türkiye'ye geldikten sonra 14 günlük karantina kuralına uymaması, dünden beri tartışılıyor. Çifti sosyal medyadan takip edenler, koronavirüs salgınının yayılmasından endişe ederken, konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar geldi

15.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:00
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi karantinaya alınacak mı?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM'nde yaptığı açıklamada, "Şeyma Şubaşı'nın sevgilisi İtalya 'dan direkt uçuş olmadığı için Yunanistan üzerinden Türkiye 'ye geldi. 14 günlük karantina kuralına da uymadı." dedi.

'Her türlü tedbiri almalıyız'

Sözlerini daha da ağırlaştıran Tanal, "İstanbul'da gezip tozuyor. Kim bilir daha kaç kişi Guido Senia taktiğiyle Türkiye'ye giriş yaptı. Salgından etkilenmemek için her türlü tedbiri, kuralı tavizsiz uygulamak zorundayız.

Risk bölgelerinden uçuş yasağı nedeniyle üçüncü ülkeleri kullanarak Türkiye'ye giriş yapanlara karşı da uyanık olmalıyız. Kimseye ayrıcalık tanınmamalıdır. Kural herkes için geçerli olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Karantinaya alınacağı iddia edildi

Guido Senia'nın ya sınır dışı edileceği ya da karantina altına alınacağı belirtildi.

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Guido Senia, İstanbul, Türkiye, İtalya, Magazin

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