03.07.2019 12:42
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Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle fotoğrafını gören Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'ya övgü yağdırdı

Tuğba Ekinci, Guido Senia'nın sevgilisi Şeyma Subaşı ile yeni fotoğraf paylaşmasının ardından "Namus iki bacak arasında değil beyinde olacak" diyerek Acun Ilıcalı'ya övgü yağdırdı.

İlk kitabını piyasaya süren Şeyma Subaşı, yeni yaşını sevgilisi Guido Senia ile kutladı. Senia, Subaşı ile çekilen fotoğrafını paylaşarak sevgilisinin doğum gününü kutladı. İkilinin fotoğrafını gören şarkıcı Tuğba Ekinci ise Acun Ilıcalı hakkında bir paylaşım yaptı.

"ÇOK ÖZEL İNSANSIN"

Yaptığı çarpıcı açıklamalarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, "Helal olsun Acun Bey'e hep arkasında durdu eski eşinin. Yapmayan yapmaz namus iki bacak arasında değil beyinde olacak, erkekte de kadında da helal Acun Ilıcalı, insan olmak ayrı bir şey çok özel insansın" dedi.

"İYİ Kİ DOĞDUN BEBEĞİM"

Instagram hesabından paylaşım yapan Guido Senia, Şeyma Subaşı ile birlikte çektirdikleri fotoğrafı "İyi ki doğdun bebeğim" notuyla paylaştı.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle fotoğrafını gören Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'ya övgü yağdırdı
Şeyma Subaşı, Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı, Subaşı, Magazin

YORUMLAR (5)
BİLAL: bu sıcak yaz günlerinde ne olur iç çamaşırı giy artık tuğba
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TUĞBA NIN ESKİ ARKADAŞININ ÖNERİSİ: tuğba git evinde otur çamaşırını yıka hanım ol artık senin motorda benzin bitti uğraşma patlatırsın
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DELİYÜREK: Bu şeyma denen zillisi ne azgınmış yaww. puuu suratına senin
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GÜNAY: merhaba, Tuğba''da KIZLARIN Güzeli.
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SİZENE MKİEAÜEAÜ: ACUNU KENDİME NASIL DÜŞÜREBİLİRİM OLMUŞ TAM UİLEYMAİLEASBSJSJMSJLSJ
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