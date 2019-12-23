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Şeyma Subaşı'nın tatil masraflarını kimin ödediği ortaya çıktı

Sık sık çıktığı seyahatlerle adından söz ettiren Şeyma Subaşı, katıldığı bir programda Guido Senia ile gittiği tatillerin parasını sevgilisinin ödediğini söyledi.

23.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:08

Hemen hemen her gününü seyahatte geçiren Şeyma Subaşı, yine gündeminde çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Subaşı, tatil giderlerinin kimin karşıladığını da söyledi.

ACUN'A ATTIĞI MESAJLA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'ya canlı yayında attığı "Miami oteli ve parayla ilgili" mesajıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı, durumu "Sonuçta bizim Acun'la çocuğumuz var. Konuştuğumuz maddi manevi birçok konu var. Bunlardan bir tanesinin canlı yayına çıkması tabii ki de benim kaderim, yapacak bir şey yok" diyerek açıklamıştı.

"TATİL PARALARIMI GUİDO ÖDÜYOR"

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Guido Senia ile Arabistan'ın Riyad şehrine giden Şeyma Subaşı, YouTube'da yayınlanan Magazin Noteri programında tatil paralarını kimin ödediğini açıkladı. Subaşı açıklamasında "Acun Melisa'yla olan 3 tatilimi karşılıyor anlaşmamız var. Guido, tüm tatil masraflarını ödüyor kuruş ödetmiyor. Guido ile olan tatilim ayrı bir şey, bir kuruş ödemişliğim yok zaten" dedi.

Şeyma Subaşı'nın tatil masraflarını kimin ödediği ortaya çıktı

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı, Guido Senia, Subaşı, Magazin


HABER YORUMLARI (13)
ALİME BİLİR: şımarık
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ALİME BİLİR: Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazınticareti nasıl para kazanılır acun beyden öğrenmiş vay be
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OKADAR: Allah insana zengin dogmaya nasip etsin
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YAPILIRMI BU: Gozum kurkte kaldi valla nazirim degecek kiz
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ZENGO: Kesin kurku sudiarabistandan aldi pahalidir burda bulunmaz
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BATMANLI: Istanbula gidenin gozu aciliyor
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SARIKURK: Iboda istanbula geldi zengin ldu sende gel batmanli paraya para demezsin sende sevgiline kurk alirsin
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VAHDETTİN BAYRAM: BEDAVA ÖDEMİYOR YA, KARŞILIĞINI ALIYORDUR MUTLAKA.
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GERÇEKÇİ.......: sen neymişsin be şeyma, tipine de bakılırsa gösterdiğin etten başka hiçbir farklılığın yok o gösterdiğinde her normal kadında var, ha sende bir şey eksik karakter. işte o yok malesef.
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TARAFTAR: rezil bu kadın
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