Şeyma Subaşı'nın tatil masraflarını kimin ödediği ortaya çıktı

Hemen hemen her gününü seyahatte geçiren Şeyma Subaşı, yine magazin gündeminde çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Subaşı, tatil giderlerinin kimin karşıladığını da söyledi.

ACUN'A ATTIĞI MESAJLA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'ya canlı yayında attığı "Miami oteli ve parayla ilgili" mesajıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı, durumu "Sonuçta bizim Acun'la çocuğumuz var. Konuştuğumuz maddi manevi birçok konu var. Bunlardan bir tanesinin canlı yayına çıkması tabii ki de benim kaderim, yapacak bir şey yok" diyerek açıklamıştı.

"TATİL PARALARIMI GUİDO ÖDÜYOR"

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Guido Senia ile Arabistan'ın Riyad şehrine giden Şeyma Subaşı, YouTube'da yayınlanan Magazin Noteri programında tatil paralarını kimin ödediğini açıkladı. Subaşı açıklamasında "Acun Melisa'yla olan 3 tatilimi karşılıyor anlaşmamız var. Guido, tüm tatil masraflarını ödüyor kuruş ödetmiyor. Guido ile olan tatilim ayrı bir şey, bir kuruş ödemişliğim yok zaten" dedi.