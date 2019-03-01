Şeyma Subaşı, Oscar Partisi'nde Hamburger Yiyen Adriana Lima'ya Özendi

Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'dan boşanarak İtalyan Dj Guido Siena ile aşk yaşamaya başlayan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bu sefer de Adriana Lima'ya özenerek adından söz ettirdi.

DERİN DEKOLTEYLE HAMBURGER YERKEN YAKALANDI

Geçtiğimiz günlerde, Oscar partisi öncesi derin dekolteyle hamburger yerken kameralara yakalanan Adriana Lima, dünya magazininde gündem olmuştu.

YEMEK YERKEN VİDEO ÇEKTİ

Şeyma Subaşı'nın dün akşam geç saatlerde paylaştığı ve yemek yediği bu video Adriana Lima'nın Oscar Ödül Töreni'nde yediği hamburgeri anımsattı. Oscar ödül töreni partisinde oldukça fit görüntüsünün üzerine elinde hamburger ile poz veren ünlü modelden sonra Şeyma Subaşı da dün bir ödül töreninden sonra gece yemek yerken video çekti.

ADRİANA'YA ÖZENDİ

Bu görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından Şeyma'nın özenip böyle bir şey yaptığını konuştu.