01 Mart 2019, 14:03
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Şeyma Subaşı, Oscar Partisi'nde Hamburger Yiyen Adriana Lima'ya Özendi

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra tüm dikkatlerin üzerinde olduğu Şeyma Subaşı, Adriana Lima'ya özendi.

Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'dan boşanarak İtalyan Dj Guido Siena ile aşk yaşamaya başlayan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bu sefer de Adriana Lima'ya özenerek adından söz ettirdi.

DERİN DEKOLTEYLE HAMBURGER YERKEN YAKALANDI

Geçtiğimiz günlerde, Oscar partisi öncesi derin dekolteyle hamburger yerken kameralara yakalanan Adriana Lima, dünya magazininde gündem olmuştu.

YEMEK YERKEN VİDEO ÇEKTİ

Şeyma Subaşı'nın dün akşam geç saatlerde paylaştığı ve yemek yediği bu video Adriana Lima'nın Oscar Ödül Töreni'nde yediği hamburgeri anımsattı. Oscar ödül töreni partisinde oldukça fit görüntüsünün üzerine elinde hamburger ile poz veren ünlü modelden sonra Şeyma Subaşı da dün bir ödül töreninden sonra gece yemek yerken video çekti.

ADRİANA'YA ÖZENDİ

Bu görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından Şeyma'nın özenip böyle bir şey yaptığını konuştu.

Magazin


YORUMLAR (21)
HE HE: Lima da Kadın bu da Kadın Allahım sen nelere kadirsin Birisi kozasından çıkan kelebek diğer evrimini daha tamamlamış Tırtıl
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MİSAFİR: tipe bak ne kadar çirkin olmuş kadın demekki para olmayınca güzellikde olmuyor pis paracı kadın para var huzur var ama nah para var sana şeyma
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G: hayaller hayatlar olmuş :)
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STÖ: bu kafa da yazar oldu ya başımıza
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GÜL : Acunun en büyük hatası bu kadıncık şa evlenmesi ....
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