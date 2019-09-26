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Şeyma Subaşı, Paris'teki bir otelin balkonunda bornozla poz verdi

Verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, Paris'te kaldığı bir otelin mini balkonunda bornozla poz verdi. Subaşı bu pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

26.09.2019 11:46

Son günlerde sevgilisi Guido Senia ile ayrılık haberleriyle gündeme gelen Şeyma Subaşı, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Subaşı bu sefer de bornozla bir pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

BORNOZLU POZ VERDİ

Sosyal medya hesabı Instagram'da 3,1 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, az önce yaptığı paylaşımda yine herkesi şaşırtmayı başardı. Zamanının büyük bir kısmını yurt dışında geçiren Subaşı, şimdi de Paris'e gitti. Subaşı, son olarak kaldığı otelin mini balkonunda bornozla poz verdi. Subaşı'nın elinde kahve bardağı ile verdiği pozdaki göğüs ve bacak dekolteleri dikkat çekti.

Şeyma Subaşı, Paris'teki bir otelin balkonunda bornozla poz verdi

Şeyma Subaşı, Instagram, Subaşı, Paris, Magazin

YORUMLAR(31)
GEREKSİZ:acundan ayrılınca BEN. . .
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İSTANBUL 34:Gereksiz ve boş bir haber
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AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA:reklam
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ARDA....................................:rezil.
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DEREN:aferin sana. başka bir şeye yarama zaten.
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12345:EVLİ ADAMDAN ÇOCUK YAP SONRA EVLENMEK ZORUNDA BIRAK. ONUN PARASI İLE GÜNÜNÜ GÜN ET NORMALDE HARİTADA BULAMAYACAĞIN ÜLKELERE ÖZEL JETİ İLE GİT. FOTOĞRAFLARIN ALTINA TRANSLATE ^DEN ÇEVİRİ İLE İNGİLİZCE CÜMLELER YAZ MİLLETİN DİBİ DÜŞER TABİ. SENİ BİŞEY SANIYORLAR GENÇLERE KOLAY PARA KAZANMANIN YOLLARINI GÖSTERİYORSUN AMA Bİ ÖMÜR 2. KADIN OLARAK KALACAKSIN. SIRADAKİ AV KİM ACABA?
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SİVEREKLİ:Bunu hergün haber yapıp gündemden düşürmeyen medyamız olduğu sürece bunun gibileri çoğalır merak etmeyin.
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ÖĞRETMEN:FOTOĞRAFI KİM ÇEKMİŞ
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-:SURIYELI
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YUNO4434:iyiki ayrlmıssın acun :D
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