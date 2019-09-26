Şeyma Subaşı, Paris'teki bir otelin balkonunda bornozla poz verdi

Son günlerde sevgilisi Guido Senia ile ayrılık haberleriyle gündeme gelen Şeyma Subaşı, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Subaşı bu sefer de bornozla bir pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

BORNOZLU POZ VERDİ

Sosyal medya hesabı Instagram'da 3,1 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, az önce yaptığı paylaşımda yine herkesi şaşırtmayı başardı. Zamanının büyük bir kısmını yurt dışında geçiren Subaşı, şimdi de Paris'e gitti. Subaşı, son olarak kaldığı otelin mini balkonunda bornozla poz verdi. Subaşı'nın elinde kahve bardağı ile verdiği pozdaki göğüs ve bacak dekolteleri dikkat çekti.