Şeyma Subaşı, Poligonda Atış Yaptıktan Sonra Taksim Meydanı'nda Halay Çekti

Geçtiğimiz yılın son aylarında ani bir kararla boşanan çiften Şeyma Subaşı, yurt dışı tatillerine ve ilginç aktivitelerine devam ediyor. İsrail tatilinden dönen Subaşı, İstanbul'da farklı bir şekilde değerlendirdi.

POLİGONDA ATIŞ YAPTI

Güneşli havayı fırsat bilen Subaşı, İstanbul turuna çıktı. İlk durağı ise poligon oldu. Subaşı, poligonda birkaç el ateş ettikten sonra hedef tahtasını inceledi. Her anını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Subaşı,atış sonucu "Evet kadını vurmadım" diyerek takipçilerini sevindirdi.

TAKSİM MEYDANI'NDA HALAY ÇEKTİ

Daha sonra Taksim Meydanı'na çıkan sosyetik güzel, sokak sanatçılarının videosunu paylaşarak "Normal bir gün daha" yazdı.