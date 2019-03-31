31 Mart 2019, 07:19
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Şeyma Subaşı, Poligonda Atış Yaptıktan Sonra Taksim Meydanı'nda Halay Çekti

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra yurt dışı tatillerine hız kesmeden devam eden Şeyma Subaşı, bu sefer de İstanbul'da eğlendi. Haftosununu değilşik aktivitelerle geçiren Subaşı, önce poligonda atış yaptı sonra Taksim'de halay çekti.

Geçtiğimiz yılın son aylarında ani bir kararla boşanan çiften Şeyma Subaşı, yurt dışı tatillerine ve ilginç aktivitelerine devam ediyor. İsrail tatilinden dönen Subaşı, İstanbul'da farklı bir şekilde değerlendirdi.

POLİGONDA ATIŞ YAPTI

Güneşli havayı fırsat bilen Subaşı, İstanbul turuna çıktı. İlk durağı ise poligon oldu. Subaşı, poligonda birkaç el ateş ettikten sonra hedef tahtasını inceledi. Her anını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Subaşı,atış sonucu "Evet kadını vurmadım" diyerek takipçilerini sevindirdi.

TAKSİM MEYDANI'NDA HALAY ÇEKTİ

Daha sonra Taksim Meydanı'na çıkan sosyetik güzel, sokak sanatçılarının videosunu paylaşarak "Normal bir gün daha" yazdı.

İstanbul, Taksim, Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin



YORUMLAR (5)
WARNİNG: millet bu mahluklardan ne zaman kurtulacak bilmem
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IZMİT Lİ: Artık bu bayanın haberlerini görmek de Midemiz bulandı
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SERDAR: mango ile reklam anlasmasi yaptı o yüzden ayrıntıya dikjat
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VATANDAŞ: Psikolojik bozukluk yaşayan bir zürafa
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TOSTÇU HALİM 35 1/2: ingileşçe yazınca da pek havalı oluyo haa, türkçe yazsa kimse kaaale almaz.
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