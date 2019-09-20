Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia için İtalyanca öğrenmeye karar verdi

Uzun yıllardır aşk yaşadığı Acun Ilıcalı ile 15 ay ile evli kaldıktan sonra tek celsede boşandı. Ayrılıktan kısa bir süre sonra Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başladı. Instagram hesabından paylaşım yapan Şeyma Subaşı, İtalyanca öğrenmek istediğini söyleyerek hoca aradığını duyurdu.

SEVGİLİSİYLE DAHA İYİ ANLAŞMAK İÇİN DERS ALACAK

Sevgilisiyle ülke ülke dolaşan Subaşı şimdi de yeni bir dil öğrenme hazırlıklarına başladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Subaşı, uzun süredir aşk yaşadığı DJ sevgilisi için İtalyanca öğrenmek istediğini belirtti.

"KENDİNE GÜVENEN MAİL ATSIN"

Subaşı, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak İtalyanca ders almak istediğinin ve öğretmen aradığını şöyle duyurdu: "Evet arkadaşlar kendime İtalyanca öğretmeni arıyorum. Kendine güvenen mail atsın." Subaşı ayrıca gelecek bazı yorumların önünü almak için de "Sakın bana önce İngilizceni hallet falan demeyin" uyarısında bulundu.