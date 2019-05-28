28.05.2019 21:45
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Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile birlikte sarmaş dolaş poz verdi

Geçtiğimiz sene Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, aşk yaşadığı DJ Guido Senia ile sarmaş dolaş fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Yapığı her hareketle gündem olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, aşk yaşadığı DJ Guido Senia ile birlikte poz verdiği romantik fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

"ŞUNDAN BİR ÇOCUK YAP"

Fenomen Şeyma Subaşı, fotoğrafına İngilizce olarak, " Bebek, bebek" notunu ekledi. Subaşı'nın fotoğrafı kısa süre içresinde on binlerce beğeni aldı. Şubaşı'nın bir takipçisi paylaşıma, "Şundan bir çocuk yap." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Seni ilk defa bu kadar mutlu görüyorum." yorumunu yaptı.

CESUR PAYLAŞIMLAR YAPMIŞTI

Şeyma Subaşı, tatil yaptığı İbiza'dan cesur paylaşımlar yapmıştı. Bikinisiyle otel camına yansıyan görüntüsünü çeken Şeyma Subaşı fotoğrafa, "Aynada gördüğüm şey birinin bebeği hala" notunu eklemişti.

Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile birlikte sarmaş dolaş poz verdi Guido Senia, Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin


YORUMLAR (29)
DADAŞ: Acun İnan sen bence çok zor durumdasın kız senden bi çocuk yaptı ömrü boyunca senin paranla istediği erkekle takılma şansı kazandı parayı sen versiyon elin adamı senin paranı yiyor vallahi sana üzülüyorum ha sende hakediyorsun bunu göremeyecek kadar körsün herkes hakettiğini yaşar yinele seni sevdiğim için üzülüyorum acun
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AYSE ESMELİ: Acunda para yapti yasi daha yeni buyudu acunun paralarini mutmu mesut yer sonradan görme seyma krosuuuuuu
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BİRİKEDİMİ7: ALLAH SENİN BELANI VERSİN
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ŞAKİR BOSTANCI: Şey mi Şeyma mı bilmiyorum ama üstüne attığı ve altına yattığı yorganı bi türlü tutturamadı çok yazık her dakika haber sitesi ne çıkması
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XXXXXX: Allaha deil paraya kul olmuş
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