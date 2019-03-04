04 Mart 2019, 10:34
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Şeyma Subaşı, Sevgilisi Guido Senia'nın Elinden Tutarak Seni Seviyorum Dedi

Şeyma Subaşı, sevgilisi İtalyan DJ Guido Senia'nın elinden tutarak "Seni seviyorum" dedi.

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı, tek başına tatil yaptığı Venedik'te bir partide yaptığı cesur dansıyla olay olmuştu. Subaşı, sevgilisinin hasretine daha fazla dayanamayarak Paris'e yanına gitti.

AŞKINI DİLE GETİRDİ

Sosyal medya paylaşımlarına gelen tepkilere aldırış etmeden devam eden Şeyma Subaşı, sevgilisi DJ DJ Guido Senia'nın elinden tutarak aşkını dile getirdi.

ELİNDEN TUTARAK 'SENİ SEVİYORUM' DEDİ

Sosyal medyada dolaşan kısa videoda aşk şehri olarak da bilinen Paris'te buluşan ikiliden Şeyma Subaşı, Gudio'nun elinden tutarak ona 'Seni seviyorum' derken görülüyor.

Guido Senia, Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin


YORUMLAR (14)
DUDULLULU DUL DUDU: Elini tutarak seni seviyorum dedi ise normal, başka yerden tutarak dediyse İtalyan eniştenin Allah yardımcısı olsun
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DOGRU ADLM : O seni seviyormu peki
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:D: şu nafaka düşsün tavuk kesecem :D hamhoşafınısokupsokup çıkmış bal kıyor ye beni der gibi pozlar:D
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HAKAN: eyyy acun ; çocuğuna, anasının bu durumunu nasıl anlatacaksın ? paranla düştüğün duruma bak ! değermiydi böyle biriyle evlenmeye ? yazık...
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VATANDAS : Diyanet nediyor bu ise acaba fetva veriyor mu lutfen bizi aydinlatsin bu konuda
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