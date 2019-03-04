Şeyma Subaşı, Sevgilisi Guido Senia'nın Elinden Tutarak Seni Seviyorum Dedi

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı, tek başına tatil yaptığı Venedik'te bir partide yaptığı cesur dansıyla olay olmuştu. Subaşı, sevgilisinin hasretine daha fazla dayanamayarak Paris'e yanına gitti.

AŞKINI DİLE GETİRDİ

Sosyal medya paylaşımlarına gelen tepkilere aldırış etmeden devam eden Şeyma Subaşı, sevgilisi DJ DJ Guido Senia'nın elinden tutarak aşkını dile getirdi.

ELİNDEN TUTARAK 'SENİ SEVİYORUM' DEDİ

Sosyal medyada dolaşan kısa videoda aşk şehri olarak da bilinen Paris'te buluşan ikiliden Şeyma Subaşı, Gudio'nun elinden tutarak ona 'Seni seviyorum' derken görülüyor.