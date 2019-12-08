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Şeyma Subaşı, sevgilisinin kız kardeşinin keçilerini gezintiye çıkardı

Guido Senia'nın ihanetine uğradığı iddialarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, sevgilisiyle birlikte romantik bir İtalya tatiline çıktı. Subaşı, Guido'nun kız kardeşinin keçilerini gezintiye çıkardığı videoyla çok konuşuldu.

08.12.2019 14:19 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:00

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle birlikte İtalya'ya tatile gitti. Guido Senia'nın ikiz kardeşi Chicca Senia'nın Tenuta Tana di Volpe'deki evine giden Subaşı, çiftlikteki keçileri görünce dayanamadı.

İHANET İDDİALARINDAN SONRA ROMANTİK TATİL

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Guido Senia'nın ihanetine uğradığı haberlerine sessiz kalan Şeyma Subaşı konu hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı. İhanet haberlerinin yayılması üzerine İtalyan DJ Guido Senia, sosyal medyadaki sayfasının hesabına iddiaların doğru olmadığını ifade eden yorumla konuya son noktayı koymuştu.

KEÇİLERİ GEZDİRDİ

İkili daha sonra İtalya'ya romantik bir tatile çıktı. Guido'nun kız kardeşinin evine giden çiftten Şeyma Subaşı, çiftlikte bulunan keçileri gezintiye çıkardı. Şeyma'nın bu görüntüsütakipçilerinin yüzünde tebessüm oluşturdu.

EVE HAYRAN KALDILAR

Görümcesiyle evin bahçesinde poz veren Şeyma'ya takipçileri yorum yağdırdı. Kimi sosyal medya kullanıcısı eve hayran kalırken bazı kullanıcılar, Subaşı'nı "Görümcene dikkat et" gibi esprili yorumlar yaptı.

Şeyma Subaşı, sevgilisinin kız kardeşinin keçilerini gezintiye çıkardı

Şeyma Subaşı, İtalya, Subaşı, Magazin


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SAMİ PİLOT:Seyma kecileri kacirirken
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