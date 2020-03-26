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Şeyma Subaşı sonunda çark etti! Şeyma'dan koronavirüs itirafı

İtalyan sevgilisi Guido Senia ile birlikte karantinada olan Şeyma Subaşı, koronavirüs ile ilgili çarpıcı itirafta bulundu. Subaşı, adeta günah çıkardı. İşte Subaşı'nın açıklamaları...

26.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:01
Şeyma Subaşı sonunda çark etti! Şeyma'dan koronavirüs itirafı

Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Seina, yaklaşık 15 gün önce yurtdışından Türkiye 'ye gelmiş ve koronavirüs sebebiyle ilan edilen "14 gün karantinada kalma" kuralına uymamıştı.



Çift, bunun üzerine büyük tepki görmüş ve ikili Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde testten geçirilip '14 gün karantina' şartıyla evlerine gönderilmişti. Subaşı son olarak karantinada olmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

'CİDDİ OLDUĞUNU FARK ETMEYEN BENDİM'

"Günaydın arkadaşlar! Bugün karantinadaki 12. günüm... ve buradan bir kere daha paylaşmak istedim... Lütfen 14 gün tamamlandı diyip kendimizi dışarıya atmayalım.

2 hafta öncesine kadar bunun ne kadar ciddi olduğunu fark etmeyen bendim biliyorum (bu konuyu bu akşam ya da yarın canlı yayın yaparak detaylı anlatmayı düşünüyorum) ama bana inanın; bunları bütün kalbimle söylüyorum...



'BULUŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'

Hayat normale döndüğünde kızımla, ailemle, arkadaşlarımla buluşmak için sabırsızlanıyorum! Size tavsiyem her zaman iyiye odaklanmaya çalışmak.."

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Kaynak: Snob Magazin

Etiketler: Şeyma Subaşı, Türkiye, Subaşı, Magazin

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