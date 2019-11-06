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Şeyma Subaşı, story atmak uğruna kızının korkusunu hiçe saydı!

Sık sık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Şeyma Subaşı, Instagram'a story atmak uğruna kızı Melisa'nın, "Anne çok korkuyorum!" sözlerini hiçe saydı. Subaşı'nın bu davranışı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

06.11.2019 00:32 | Son Güncelleme: 06.11.2019 00:40

Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, paylaştığı son videoyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Instagram'da story atmak uğruna kızı Melisa'nın "Anne çok korkuyorum." sözlerini hiçe sayan hiçe sayan Subaşı'nın bu davranışı takipçileri tarafından tepkiyle karşılandı.

"ANNE ÇOK KORKMAYA BAŞLADIM"

Subaşı'nın arkadaşı Selda Car'ın Instagram'da paylaştığı videoda, Şeyma Subaşı ve kızı Melisa'nın üstü açık arabayla giderken o esnada yağmur yağdığı, Melisa'nın ise "Anne çok korkmaya başladım." dediği duyuluyor.

Şeyma Subaşı, Melisa'nın korkulu hallerine rağmen kahkaha atmaya devam ettiği ve video çektiği için sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline geldi.

"BEN VE MELİSA ÇOK EĞLENİYORUZ"

Şeyma Subaşı, gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, "Üstü açık arabada yağmur yağmış, Melisa çok korkmuş, ben de annesi olarak onu dinlememişim... Gayet komik ve aptalca bir andı. Melisa'nın orda 'korkuyorum' demesi normal, diyebilir. Ben ve Melisa çok eğleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı, story atmak uğruna kızının korkusunu hiçe saydı!

Şeyma Subaşı, Subaşı, Anne, Magazin


YORUMLAR (36)
ŞANSIZLIK:Hayattaki en büyük şansızlığı; ne olduğu, ne yaptığı belirsiz bir annesinin olması yazık. . .
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VEDAT:story atmak nedir. bi açıklarmısınız arkadaşlar.
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ALİTA:SAÇMA SAPAN BİR UYGULAMA. . . . BOŞ İNSANLARIN BOŞ İŞLERİ. . . .
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YANİİ:kaç yaşında bu bayan. aile sosyal politika bakanı görmüyormu çocuğun halini, demek ki yanlış birşey yapmıyor. evlatlarımızı böyle kadınlardan koruyalım iyilerle karşılaştır yarabbi
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1 1
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YASMİN:bunlar anne kavramının hakkını dahi veremez.
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YERSE:melisa bence geleceğinden korkuyo mutlu değilsin çünkü sen bir şeymayla yaşamıyorsun
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SJKSJNJS:deli bu kadın acilen tedavi olması şarttt
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RAMBOZAN:İşte kadın
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0987:bu kadının psikolojik sıkıntıları var acilen tedavi edilmesi lazım
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TÜRKİYEM:Şu kadını zorla ünlü yaptınız ya helal olsun bizim medyaya sabah akşam şeyma derdimiz. . . . Piyasada fiyatlar almış başını gidiyor şeyma yerine millet ne yer ne içer bu zamlarla nasıl geçinir ondan bahsetseniz daha iyi olmaz mı?
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