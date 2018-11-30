30 Kasım 2018, 20:39
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Şeyma Subaşı, Gelen Tepkiler Üzerine Eski Survivor Yarışmasıyla Olan Fotoğrafını Kaldırdı

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı, eski Survivor yarışmacısıyla birlikte paylaştığı fotoğraf ile kafaları karıştırmıştı. Şeyma Subaşı, gelen tepkiler üzerine fotoğrafı kaldırdı.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Fransa'da dünya evine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ani bir kararla boşanmışlardı. Sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Şeyma Subaşı, eski Survivor yarışmacısı Yiğit Marcus Aral'ın arabasıyla yanına gelmesi anını takipçileriyle paylaşmıştı.

FOTOĞRAFI KALDIRDI

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı, sosyal medya sayfasından eski Survivor yarışmacısıyla beraber paylaşım yaptı. Ancak Subaşı ne olduysa paylaşımını hemen kaldırdı.

"ACUN ILICALI'YA MESAJ GÖNDERMİŞ"

Instagram hesabının hikaye bölümünden eski Survivor yarışmacısı Yiğit Marcus Aral birlikte paylaşım yaparak, paylaşıma İngilizce olarak "Ben kıskancım" notunu eklemişti. Subaşı'nın takipçileri de paylaşıma sessiz kalmamıştı. Subaşı'nın paylaşımını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Resmen Acun Ilıcalı'ya mesaj göndermiş. Ben hayatımı yaşıyorum diye" yorumunu yapmıştı. Başka bir takipçisi ise, "Bu adam ABD'de ünlülerle takılan bir manken dikkatli ol Şeyma'cım" yorumunu yapmıştı.

YİĞİT MARCUS ARAL KİMDİR?

Tam adı Yiğit Marcus Aral olan Marcus, eğitimini University Of Miami'de tamamladı. Model ajansında 3 yıl çalışan Marcus, 2010 yılında California'ya yerleşti. Gezi ve doğa tutkusu sosyal medya paylaşımlarından anlaşılan Marcus, yazılım mühendisidir.İstek Vakfı'nda eğitmenlik yapan annesi Nevin Aral, Muğla'da yaşıyor. Marcus'un Instagram hayatında lüks bir hayat göze çarpıyor.

Tanıtım fragmanında herkesten farklı bir slogan seçtiği görülen Marcus; "Survivor'ın ruhani dengesini korumaya ve yükseltmeye geldim." sözleriyle kişiliğine dair bir ipucu vermiş olmuştu. Marcus, Survivor'a gidişini şu sözlerle duyurdu:

"Evi ve yaşamı bırakıp gitmek her zaman çok zor, nereye ve ne kadar gideceğini bilmemek de cabası ama şu an zaman macera zaman"

Acun Ilıcalı,Şeyma Subaşı,Subaşı
30 Kasım 2018 Cuma 20:39



YORUMLAR (11)
ANGARAGÜÇLÜ: EEE İŞİN UCUNDA AYLIK 125 BİN LİRA VAR, TABİKİ DİKKATLİ OLACAK, ÖYLE HER SAAT BAŞI MEDYADA BOY GÖSTEREMEYECEK,
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CANADA: Bu kızda az deyil . Daha yeni niçin koyarsın resimleri . İllaki tepkimi bekliyorsunuz , kafanız yokmu iş olsun kendinden söz ettirme ne olursa olsun değilmi . Daha yeni yeni kokusu üstünde bir rahat dur yahu .
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VATANDAŞ: çocuğa belirli bir nafaka verilir elbet her şart altında lakin kadına da mal varlığına göre değerlendirilmeli durumu araştırılıp ona göre verilmeli yoksa normal vatandaşlar mağdur oluyor artık birileri buna dur demeli
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ADINIZI YAZIN: çocuk için nafaka alıyor normalde eli ayağı tutan karı kendisi için ayrıca neyin nafakasını alıyor gitsin evlere temizliğe merdiven yıkasın çalışmak ayıpmı
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ALİME: Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazınacun bey çok iyi bir insan kaç kişiye bakıp ekmek yediriyor kendide kazanıyor allah daha çok versin ama kimsenin hakkını yemiyor elinden tutan para kazanıyor fakir babası iş adamı zeki çok çalışkan ve biz onu bir kardeş olarak iyi bir insan olarak çok seviyoruz survivoruda çok seviyoruz acun bey evlatların senin en kıymetlilerin onlar çıkarsız pilansız sever seni hayat hikayenide her şeyi biliyorum bizler bak asğari ücretle geçinen insanlarız şeyma hanıma rah
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