Şeyma Subaşı, ten rengi bluzu ve iç çamaşırsız pozuyla sosyal medyada olay oldu

Acun Ilıcalı ile sürpriz bir şekilde boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sosyal medyadan da kopamıyor. Subaşı,tatilden tatile koşarken Instagram hesabından paylaşımlara da devam ediyor. Son olarak sevgilisinin yanına Ibiza'ya gitmiş oradan da Guido ile Londra'ya geçmişti. Subaşı son pozuyla adeta ağızları açık bıraktı.

SÜTYEN GİYMEMİŞ

İngiltere'nin turistik yerlerini gezen Subaşı ve sevgilisi, geçtiğimiz günlerde İngiliz bayrağına basıp poz vermişti. Gelen tepkilere aldırış etmeyen Subaşı'nın son paylaşımı ise görenleri şaşırttı. Ayna karşısında kendisini çeken Subaşı, ceketin altına giydiği ten renkli bluzla dikkat çekti. Subaşı'nın ilk bakışta üzerine bir şey giymemiş algısı veren bluzun altına sütyen takmaması dikkat çekti.