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Şeyma Subaşı, ten rengi bluzu ve iç çamaşırsız pozuyla sosyal medyada olay oldu

Ayna karşısında poz veren Şeyma Subaşı'nın, ten rengi bluzunun altına sütyen giymemesi dikkat çekti.

16.09.2019 14:14

Acun Ilıcalı ile sürpriz bir şekilde boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sosyal medyadan da kopamıyor. Subaşı,tatilden tatile koşarken Instagram hesabından paylaşımlara da devam ediyor. Son olarak sevgilisinin yanına Ibiza'ya gitmiş oradan da Guido ile Londra'ya geçmişti. Subaşı son pozuyla adeta ağızları açık bıraktı.

SÜTYEN GİYMEMİŞ

İngiltere'nin turistik yerlerini gezen Subaşı ve sevgilisi, geçtiğimiz günlerde İngiliz bayrağına basıp poz vermişti. Gelen tepkilere aldırış etmeyen Subaşı'nın son paylaşımı ise görenleri şaşırttı. Ayna karşısında kendisini çeken Subaşı, ceketin altına giydiği ten renkli bluzla dikkat çekti. Subaşı'nın ilk bakışta üzerine bir şey giymemiş algısı veren bluzun altına sütyen takmaması dikkat çekti.

Şeyma Subaşı, ten rengi bluzu ve iç çamaşırsız pozuyla sosyal medyada olay oldu

Şeyma Subaşı, Subaşı, Ayna, Magazin

YORUMLAR(37)
#YORUMCU:Fiziği dört dörtlük ama şimdi hakkını yemeyin.
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YAŞASIN TÜRKİYE DEVLETİ:Sevilmiyorsun kizim, , bu havalari millete atma :)
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YAVAŞ YAVAŞ KIVAMA GELİYOSUN ŞEYMO:ilerleyen zamanlarda tamamen üstsüz pozlara başlar
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TESLA:nafakacı
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ASLI:ÇOK GÜZELSİN BEBEĞİM AMA KISKANIN ÇOK VAR NAZAR BONCUĞU TAŞI ÜZERİNDE.
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ACUN:Benim paraları yiyor
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DGFUDKGJDF:ahahahahahaha koptummmmmmm
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KOBRA:karektersiz erif
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ACUR:sana müstehak yavrum benim.
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OVA KENTLİ:ÖLÜM SENİDE VURACAK EY MAHLUK
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