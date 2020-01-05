Haberler » Magazin » Şeyma Subaşı THY'ye seslendi: 9 saat aktarmalı uçuyoruz, bizi bu çileden kurtarın - Magazin

Şeyma Subaşı THY'ye seslendi: 9 saat aktarmalı uçuyoruz, bizi bu çileden kurtarın

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu kez THY'ye seslendi. Subaşı, "9 saat aktarmalı uçuyoruz bu çileden bizi kurtarın lütfen. İstanbul-İbiza uçuşu artık koysanız" dedi.

05.01.2020 00:05 | Son Güncelleme: 05.01.2020 00:15

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve yaptığı açıklamalarla sürekli gündeme gelen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu kez Türk Hava Yolları (THY) yetkililerine seslendi. Sık sık yurt dışı seyahatine çıkıp dünyanın en güzel eğlence yerlerini gezen Subaşı, bu kez Serenay Tetik'le birlikte İbiza'ya gitti.

"BİZİ BU ÇİLEDEN KURTARIN LÜTFEN"

Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaşım yapan Şeyma, 9 saat süren yolculuk sonrası THY'ye mesaj yolladı. Subaşı paylaşımında, "9 saat aktarmalı uçuyoruz bu çileden bizi kurtarın lütfen. İstanbul İbiza uçuşu artık koysanız. Eminiz bu yaz bir çok insan bunu bekliyor" dedi.

Son paylaşımında Şeyma, Haziran ayında uçuşların başlayacağını söyledi.

Şeyma Subaşı, göğsünün kenarındaki dövmeyi göstererek iç çamaşırsız poz verdiŞeyma Subaşı, göğsünün kenarındaki dövmeyi göstererek iç çamaşırsız poz verdi

Şeyma Subaşı THY'ye seslendi: 9 saat aktarmalı uçuyoruz, bizi bu çileden kurtarın

Türk Hava Yolları, Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin


HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

00:05   Şeyma Subaşı THY'ye seslendi: 9 saat aktarmalı uçuyoruz, bizi bu çileden kurtarın - Magazin
22:33   İskenderun'da yağmur altında Emre Aydın konseri - Magazin
22:02   Şarkıcı Aynur Aydın'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım: Ben sütyen bile takmıyorum, sizi mi takacağım - Magazin
21:41   Fatih Ürek kozmetikçi olacak - Magazin
19:53   Hadise, konser kıyafetini eleştirenlere sert çıktı: Edepsizlik sizin kafanızda! - Magazin
17:54   ABD'li model Gigi Hadid, dergi kapağı için çıplak poz verdi - Magazin
17:18   Sırp model Ana Korac, 1. Dünya Savaşı'nın başlangıcı sorusuna "1389" cevabını verince alay konusu oldu - Magazin
5.01.2020 00:54:41