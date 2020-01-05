Şeyma Subaşı THY'ye seslendi: 9 saat aktarmalı uçuyoruz, bizi bu çileden kurtarın

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve yaptığı açıklamalarla sürekli gündeme gelen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu kez Türk Hava Yolları (THY) yetkililerine seslendi. Sık sık yurt dışı seyahatine çıkıp dünyanın en güzel eğlence yerlerini gezen Subaşı, bu kez Serenay Tetik'le birlikte İbiza'ya gitti.

"BİZİ BU ÇİLEDEN KURTARIN LÜTFEN"

Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaşım yapan Şeyma, 9 saat süren yolculuk sonrası THY'ye mesaj yolladı. Subaşı paylaşımında, "9 saat aktarmalı uçuyoruz bu çileden bizi kurtarın lütfen. İstanbul İbiza uçuşu artık koysanız. Eminiz bu yaz bir çok insan bunu bekliyor" dedi.

Son paylaşımında Şeyma, Haziran ayında uçuşların başlayacağını söyledi.