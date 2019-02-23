Şeyma Subaşı ve Sevgilisi Guido Senia, Aynı Yatakta Poz Verdi

Geçtiğimiz yılın son aylarında Acun Ilıcalı ile tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, yeni sevgilisi Fransız DJ Guido Senia ile aşkını gizlemeden yaşamaya devam ediyor.

Çift, son olarak birlikte gittikleri tatilde aynı yatakta tek tek poz vererek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

AYNI YATAKTA POZ VERDİLER

Şeyma Subaşı ve aşk yaşadığı Guido Senia birlikte tatile gitti. İkili dün sosyal medya hesaplarından aynı yatakta poz vererek fotoğraf paylaştı. Çifti ele veren ise yatağın arkasında duvar oldu.

Şeyma Subaşı ve Sevgilisi Guida Senia, Aynı Yatakta Poz Verdi"> Guido Senia ve Şeyma Subaşı'nın paylaştığı fotoğraflar

AYAKKABI DETAYI GÖZDEN KAÇMADI

Instagram'dan hikaye paylaşan Şeyma Subaşı'yı ele veren bir diğer detayda videosundaki fosfor renkli ayakkabılar oldu. Şeyma'nın videosundaki ayakkabılar ise sevgilisi Guido Senia'ya ait.