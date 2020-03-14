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Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Corona Virüsü testinden geçirilen Şeyma Subaşı ile İtalyan sevgilisi Guido Senia, '14 gün evden çıkmama' şartıyla eve gönderildi. Şeyma Subaşı da konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı.

14.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:11

Yurtdışından Türkiye'ye geldikten sonra '14 gün evde kalma' kuralına uymadığı iddiasıyla büyük tepki çeken Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçmesinin ardından yeni gelişmeler yaşandı. Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi dün geceyi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdi.

Hastanede bir gece kalan çiftin 'Corona Virüsü' test sonuçları 'negatif' çıkınca çift, 14 günlük karantina için evlerine gönderildi.

ŞEYMA SUBAŞI AÇIKLAMA YAPTI

Subaşı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs salgınını önlemek için aldığı önlemler kapsamında biz de bir akşam misafir edildik. Ülkemizin sağlığı için verdikleri mücadele ve bize gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür eder tüm sağlık camiasıın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarım"

"İSRAİL'DE 2 HAFTA KARANTİNADA KALDI"

Subaşı ve sevgilisidün yurtdışından gelenlere önerilen 14 gün kuralına uymadıkları gerekçesiyle eleştirilmişti. Subaşı da dün akşam saatlerinde şu açıklamayı yapmıştı: "Guido yaklaşık 1 aydır İtalya'da bulunmadı. Beraber Courchevel'deydik. Sonrasında kendisi Tel Aviv'e geçti. 2 hafta orada karantinada kaldı. Testleri yapıldı. Ve sonra buraya uçabildi. İtalyan pasaportu taşıyor olması, İtalya'dan gelmiş olması anlamına gelmiyor."

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Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Etiketler : Şeyma Subaşı, Koronavirüs, Subaşı, Magazin

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Yorumlar (13)
ŞAHİN:Kadının varlığı virüs zaten. . Ömürboyu karantinaya alınsın.
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HAKAN BİÇER:Toplumun yüz karaları, bıktık sizden ve sizin gibilerden.
Cevap Yaz 0 4
ACUN:vatandaşlıktan çıkarılsın
Cevap Yaz 0 4
DİKKAT:Bayrampaşa forum istanbul avm de coronavirüs gözüktü ve avm bunu saklıyor avm yönetiminden biri olarak bilginize sunarım insanlar dikat etsin
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FER:Almanyadan gelen biri vardı direk yanımıza geldi ne zaman geldin almanyadan dedim dün dedi devlet heralde her birin 15 gün karantinaya alacak değil hangi devlet alırki kendin ahlak gereği 3-5 gün kal evinde bu kadarda olmaz sonrra devlet önlem almadı nasıl alsın umreden gelen avrupğadan gelen carpı pazara o gün cıkıyor ahlak yokki
Cevap Yaz 0 1
BENCE:kurala uymadığı için ceza verilmeli. eğer virüs yaydı ise ve bunlar yüzünden birileri ölürse cinayetten yargılanmalılar bence
Cevap Yaz 0 25
BENCE:diğer uymayanlarada geçerli kenan beren çifti vb. daha bilemediklerimiz ünlü-ünsüz vb.
0 12
CANER:Biktik lan senden. Karantinada kal hepde kurtulalim senden. Hayatta kimseye faydasi olamayan insanimsi yaratikdan baska kimsin sen.
Cevap Yaz 1 18
FINDIKCI:bu kadının ahlaki tercihi çinlilerin gıda tercihinden farksız nasıl bir nefisse ALLAH ıslah etsin
Cevap Yaz 0 15
HÜSNÜ:Bu ikisine güven olmaz bunlar değişik tip toplumu önemsemezler Bunlar dışarı çıkar. Bence gözetim altında tutmaları lazım Bunlar sözünde durmaz dışarı çıkar nasıl böyle bir hata yapılır anlamıyorum
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