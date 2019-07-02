Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'dan bikinili aşk pozu!

Ünlü DJ Guido Senia, sevgilisi Şeyma Subaşı ile birlikte çektirdikleri aşk pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN BEBEĞİM"

Instagram hesabından paylaşım yapan Guido Senia, Şeyma Subaşı ile birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaştı. Instagram hesabından paylaşım yapan Guido Senia fotoğrafa, "İyi ki doğdun bebeğim" notunu ekledi.

"BİRAZ FAZLA MI?"

Şeyma Subaşı DJ sevgilisi Guido Senia'nın yanına gitmişti. Subaşı sevgilisi için gittiği İspanya'dan fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmemişti. Subaşı fotoğrafına, "Biraz fazla mı?" notunu ekledi. Subaşı'nın fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni almıştı.