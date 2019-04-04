04 Nisan 2019, 10:54
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Şeyma Subaşı ve Sevgilisi Guido Senia Otelde Görüntülendi

Şeyma Subaşı, Türkiye'ye gelen sevgilisi Guido Senia ile aynı otelde görüntülendi. Sabah araba ile İstanbul'u turlayan çift, akşam da spor salonuna gitti.

Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı ile bir yıllık evliliklerini noktalayan Şeyma Subaşı, kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile anılmaya başlamıştı.

İlk olarak yurt dışında gizlice buluştukları öğrenilen ve ardından çeşitli görüntüleri ortaya çıkan Subaşı ve Senia çifti, bu sefer İstanbul'da bir otelde görüntülendi.

ŞEYMA VE GUİDO OTELDE GÖRÜNTÜLENDİ

Önceki gün, İstanbul'a geleceğini sosyal medyadan paylaştığı uçak bileti fotoğrafı ile duyuran Senia, soluğu Şeyma Subaşı'nın yanında aldı. İlk olarak araba ile İstanbul turu atan çift, akşam spor salonunda görüntülendi. İkili, ardından bir otelin koridorunda yakalandı.

Söylemezsem Olmaz'ın bugün yayınlanan bölümünde; Bircan Bali'nin telefonuna gönderilen bu görüntü, magazin gündemine bomba gibi düştü. Ece Erken, çiftin otelde yemek yeme ihtimalini ortadan kaldırarak, akşam yemeği için İstinye'de bir mekanı tercih ettiklerini belirtti.

"İSTANBUL'DA PARTİ YAP"

Guido İstanbul'a gelmeden önce Türk takipçileri, "İstanbul'da da parti yap" şeklinde talepte bulunmuşlardı. Senia ise bu talebe, "Evet hadi yapalım. Partide 30 bin kişi istiyorum" cevabını vermişti.

Öte yandan, Guido Senia'nın evli ve çocuklu olduğu ortaya çıkmıştı. Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın kızları Melisa'nın velayeti ise medya patronuna verilmişti.

İstanbul, Guido Senia, Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin



YORUMLAR (32)
FAŞİST: Para nerde bizim türkiye kızları orda
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AYHAN: Boşanır boşanmaz sevgili:) adam yedekte bekliyormuş demek ki. .
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BİNBASİ: Bir anneye yakismayan hareketler.
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TURKO: Bizim ucuz kezbanlardan uzak be
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ADANA CTY: bu kadın kendini araya verdi
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