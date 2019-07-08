08.07.2019 13:01
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Şeyma Subaşı ve sevgilisi öpüşürken görüntülendi

Bir süredir Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, dün akşam sevgilisinin doğum gününü kutladı. Şeyma, sevgilisinin yeni yaşını dudağından öperek kutladı.

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra DJGuido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, İbiza'da sevgilisinin doğum gününü kutladı. Renkli görüntülere sahne olan partide Şeyma Subaşı'nın Guido Senia'yı dudağından öpmesi dikkat çekti.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Snob Magazin'in özel haberine göre; Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'nın doğum günü partisinde bütün kurtlarını döktü. Subaşı, sık sık sevgilisine sarılırken görüntülendi. Partiye ikilinin çok sayıda arkadaşı da katıldı.

ŞEYMA'NIN YENİ YAŞINI KUTLADI

Guido Senia da geçtiğimiz günlerde 29'uncu yaşına giren Şeyma Subaşı'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlamıştı. Senia, deniz kenarında çekilen fotoğrafa "Mutlu yıllar bebeğim" notunu düşmüştü.

Şeyma Subaşı ve sevgilisi öpüşürken görüntülendi

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Kaynak: Diğer
Şeyma Subaşı, Guido Senia, Subaşı, Magazin

YORUMLAR (26)
HTC: basit kadın
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HİA: acun nasıl bir beledan kurtuldun sen ya
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34RF: OHAL ilan edilsin . . . MGK toplansin . . .
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TİLDA: bıktım bu kadından ya. yeterin sizde gözümüze gözümüze sokmayın. genç kızlara kötü örnek oluyor.
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PABLO: Guido Senia bi çak artık da rahatlasın kaşınıyor işte :)
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ATEŞ-BARUT: o iş olmadı sanmayın işlem tamam
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PABLO: O işi ilk gün yapmıştır zaten :)
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ERVN: bu kadından bıktık vallahi , ne ikide bir haber diye önümüze servis ediyorsunuz.
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HD: BU KADININ ÖZEL HAYATI BİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BEN HÂLA ANLAMIŞ DEĞİLİM
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